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Зеленський — про план Трампа щодо закінчення війни: "Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна"
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Зеленський — про план Трампа щодо закінчення війни: "Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна"

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський прокоментував ініціативу ексочільника Білого дому Дональда Трампа щодо плану закінчення війни Росії проти України.

Про це глава української держави повідомив у інтерв'ю Bild.

"Якщо річ у тому, що ми просто віддамо свої території, і якщо ідея полягає у цьому, то це дуже примітивна ідея", — зазначив Зеленський.

Водночас президент готовий вислухати пропозицію, якщо Трамп дійсно має своє власне бачення швидкого закінчення бойових дій.

"Нам потрібні вагомі аргументи. Нам потрібна не фантастична ідея, а реальна. Мовиться про людські життя, ми не можемо жартувати й не можемо ризикувати", — підкреслив глава української держави.

Окрім цього, Зеленський наголосив, що Путіну не можна довіряти.

"Ми тут маємо справу з Путіним. Все, про що він говорив до цього, надалі він робив інакше. Ми не можемо йому довіряти", — додав президент.

7 квітня газета The Washington Post з посиланням на неназваних співрозмовників написала, що Трамп у приватних розмовах розповідав про "мирний план", який полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передання Криму та Донбасу Росії в обмін на припинення вогню.

Раніше Трамп стверджував, що у разі перемоги на виборах 2024 року "ще до інавгурації" врегулює війну РФ проти України.

5 листопада 2023 року Зеленський в інтерв'ю телекомпанії NBC запросив Трампа в Україну і вказав, що за 24 хвилини пояснить, що той не зможе досягти мирного врегулювання війни за добу.

Через два дні Трамп у відповідь на запрошення відмовився від візиту.

Нещодавно Зеленський припустив, що обрання Трампа очільником США може вплинути на політику американської держави.

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