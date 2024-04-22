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Фонд держмайна отримав в управління 49% мережі АЗС Shell
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Фонд держмайна отримав в управління 49% мережі АЗС Shell

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В управління Фонду державного майна (ФДМУ) перейшли активи мережі автозаправок Shell в Україні. Зокрема, йдеться про 49% частки ТОВ "Альянс Холдинг", яке керує компанією та належало екстопменеджеру "Роснефти" Едуарду Худайнатову.

Про це у Facebook повідомив очільник ФДМУ Віталій Коваль.

Також в управління Фонду передано 100% частки в ТОВ "Нафтова компанія "Альянс-Україна", що володіє нафтобазою й нерухомістю.

"Наразі ФДМУ здійснює процес очищення цих активів від арештів і заборон з метою реєстрації права власності за державою. Нагадаю, отримані від продажу санкційного майна кошти буде спрямовано у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії РФ", – йдеться у дописі Коваля.

Едуард Худайнатов, колишній топменеджер російської державної компанії "Роснефть", є власником "Незалежної нафтогазової компанії". У червні 2022 року він потрапив під санкції Євросоюзу, а у жовтні 2022 року — під санкції України. Цьогоріч Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) постановив стягнути корпоративні права Худайнатова в українських компаніях в дохід держави.

Мережа АЗС Shell в Україні налічує 131 станцію. Заснована у 2008 році компаніями Shell (51%) та "Альянс Ойл Україна" (49%). Shell здійснювала управління мережею, натомість "Альянс Ойл Україна" постачала на АЗС нафтопродукти.

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