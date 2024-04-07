На початку літа Росія буде наступати на Донбасі — Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов назвав ситуацію на фронті "складною, але контрольованою". За його словами, до кінця весни в Україні очікують активізації російських наступальних дій.

Про це йдеться в інтерв’ю Буданова німецькому телеканалу ARD, оприлюдненому в неділю, 7 квітня.

Так, Буданов відзначив, що Україна очікує від Росії посилення наступальних дій наприкінці весни — на початку літа, насамперед під Донецьком.

"Вони (ЗС РФ — ред.) трохи просунуться в бік Часового Яру. Вони будуть рухатися в напрямку міста Покровська, стратегічного напрямку Покровськ", — цитує телеканал Буданова на своєму сайті.

При цьому Буданов прогнозує, що до початку очікуваного російського наступу значних змін на фронті не буде. За його словами, "ситуація досить складна, але вона під контролем".

Зазначається, що Буданов не виключає й українського наступу в поточному році. Однак говорити на цю тему докладніше він із ARD не став, пославшись на те, що відповідальність за цю сферу лежить на Генштабі ЗСУ.

Буданов також розповів, що Україна потребує зараз "додаткових обсягів артилерійських систем, додаткових обсягів боєприпасів".

Коментуючи спільну закупівлю європейськими країнами з ініціативи Чехії в третіх країнах 800 000 артилерійських боєприпасів для ЗСУ, керівник ГУР сказав, що поки що "не відчуває" їхньої присутності на фронті.