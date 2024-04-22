Опозиційні партії Молдови створюють антиєвропейський блок перед виборами

Члени проросійських опозиційних партій Молдови зустрілися в Москві 21 квітня, щоб створити новий антиєвропейський політичний блок, спрямований на зрив запланованого вступу Молдови до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новостворений блок під назвою "Перемога" зустрівся з молдовським політиком і олігархом Іланом Шором, щоб розробити стратегію боротьби з президент Майєю Санду та її проєвропейським урядом на майбутніх президентських і парламентських виборах.

Наразі Шор уникає арешту в Москві за звинуваченнями у відмиванні грошей і розтраті у зв’язку з ймовірною крадіжкою 1 мільярда доларів із молдавських банків у 2014 році, під час якої він нібито організував аферу, яка вплинула на банківську систему країни. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрій Спіну розкритикував спроби новоствореного блоку вплинути на майбутні президентські вибори, які заплановані на 20 жовтня.

"Зрадників Батьківщини в Москві бачила ціла країна. Їх створили в Москві, біля Кремля, щоб було зрозуміло, на кого вони працюють і кому служать", — сказав Спіну.

Напруженість між Москвою та Кишиневом зростає з лютого 2022 року на тлі побоювань, що війна може перекинутися в Молдову через Придністров’я, територію Молдови, окуповану російськими військами з початку 1990-х років.

Офіційні представники Молдови раніше попереджали про спроби Росії вплинути на вибори в Молдові та неодноразово звинувачували Росію в спробах дестабілізації.

Глава розвідувального управління Молдови (SIS) Александру Мустята попередив, що SIS володіє "певною інформацією" про кампанію дестабілізації Росії в найближчі два роки, спрямовану на зміну курсу Молдови від ЄС назад до Кремля.

Голова Служби інформації та безпеки Молдови також попередив про фабрикування Росією "соціально-політичних криз і соціальних зіткнень, для розпалювання міжетнічної ворожнечі" щодо Придністров'я та автономного регіону Гагаузія. Офіційні особи також звинуватили проросійські опозиційні партії в тому, що вони є джерелом дезінформації проти ЄС.

Чинна президентка Майя Санду балотуватиметься на переобрання після того, як вона ввела країну на рішучий проєвропейський курс, допомагаючи забезпечити кандидатуру Кишинева на членство та переговори про вступ у ЄС. Паралельно з президентськими виборами має відбутися референдум, оскільки керівництво країни намагається провести проєвропейські поправки до конституції. Парламентські вибори в Молдові також заплановані на літо 2025 року.