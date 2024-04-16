Референдум про вступ Молдови до ЄС може відбутися 20 жовтня — Санду

Конституційний суд Молдови визнав конституційним референдум про вступ до Європейського союзу і він може відбутися 20 жовтня.

Про це повідомила президентка Молдови Мая Санду.

"Конституційний суд ухвалив рішення — референдум про вступ до ЄС є конституційним. Він може відбутися 20 жовтня і міститиме запитання: "Ви за вступ Республіки Молдова до Європейського союзу?", — написала Санду у Facebook.

Вона наголосила, що країні потрібна єдність.

"Нам потрібна участь кожної партії, громадської організації, громадянина, щоб разом ми гарантували мир і добробут молдован. Об'єднавшись за Європейську Молдову, ми доб'ємося успіху в досягненні нашої спільної мети, щоб молдовани жили в мирі, гідності та свободі в сильній європейській країні", — зазначила президентка.

12 березня Єврокомісія повідомила, що підготувала переговорну рамку щодо членства України й Молдови в ЄС. Тепер її почнуть обговорювати серед країн-членів Євросоюзу.