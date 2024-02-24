НовиниВійнаАвдіївкаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Трампа офіційно зобов'язали виплатити $454 млн у справі про шахрайство
Дональд ТрампСШАВИБОРИПодіїСвітПолітика

Трампа офіційно зобов'язали виплатити $454 млн у справі про шахрайство

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Трампа офіційно зобов'язали виплатити $454 млн у справі про шахрайство
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: AP

У Нью-Йорку суддя офіційно зобов’язав колишнього президента США Дональда Трампа виплатити 454,2 мільйона доларів після того, як він був визнаний відповідальним за завищення його статків у цивільній справі про шахрайство.

Про це пише Reuters.

Платіж містить штраф розміром 354,9 мільйона доларів плюс відсотки.

Суддя також зобов’язав дорослих синів Трампа — Дональда Трампа-молодшого та Еріка Трампа — виплатити кожному майже 4,7 мільйона доларів, а колишнього фінансового директора Trump Organization Аллена Вайссельберга – виплатити 1,1 мільйона доларів, включаючи відсотки.

Сума виплат склала 464,6 мільйона доларів і була визначена в четвер. Понад 114 тисяч доларів будуть нараховуватись щодня як відсотки. Рішення було оприлюднено в п'ятницю.

Генеральний прокурор Летіція Джеймс звинуватила відповідачів у незаконному завищенні вартості майна Трампа з метою роздути його власність і отримати кращі умови кредитування та страхування.

16 лютого визнав Дональда Трампа винним у цій справі та оштрафував на 354,9 мільйона доларів за шахрайське завищення власного капіталу з метою ошукання кредиторів.

Суддя Енгорон також заборонив Трампу на три роки обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії або отримувати позики в банках, зареєстрованих у штаті. Його дорослі сини отримали дворічну заборону займати керівні посади.

Суддя сказав, що у цій справі "повна відсутність розкаяння та докорів сумління межує з патологією". Натомість Трамп заявив, що має намір оскаржити це рішення суду.

Що відомо про звинувачення Дональда Трампа

2 серпня 2023 року Дональда Трампа звинуватили у злочині проти держави та громадян, а також спробі скасувати результати виборів США 2020 року, де він програв Джо Байдену.

У червні 2023 року у залі федерального суду в Маямі Дональду Трампу висунули 37 кримінальних звинувачень, пов'язаних із поводженням із секретними документами на його маєтку у Флориді Мар-а-Лаго. У відповідь адвокат Трампа Тодд Бланш виступив від імені політика, заявивши, що той не визнає себе винним.

27 липня Трампу висунули нові звинувачення в тому, що він намагався перешкодити розслідуванню неправомірного поводження з надсекретними документами. До того ж у справі новий серед підозрюваних.

У новому документі Трампа звинувачують, що він діяв разом зі своїм особистим помічником Уолтіном Наутою і новим обвинуваченим, менеджером нерухомості Карлосом де Олівейра, щоб видалити записи камер безпеки в Мар-а-Лаго.

Топ дня
Українські військові на Донеччині
Два роки від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 731 день війни. Онлайн Важливо
лейпциг демонстрація харків україна
"The war is not over yet". Сотні українців вийшли на демонстрацію проти російської агресії у Лейпцигу
Зеленський
Україна уклала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою — Зеленський
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Сирський: "Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності"
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув
Українські військові збили російський А-50: екіпаж загинув Оновлено

Вибір редакції
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров
"Маємо рухатися швидше — часу в нас немає" — Федоров про технології для війська, мобілізацію і "Старлінки" у росіян
Рекрути штурмового батальйону "Айдар"
"Досягнення у 2024-му — утримати території, які ми контролюємо". Бєлєсков про фронт, БПЛА та можливу мобілізацію у РФ
Такер Карлсон
Прихильник Трампа та "теорії заміни білих" — що відомо про Такера Карлсона, який записав інтервʼю з Путіним
Військовий Євген "Адам" Межевікін
"Жити в мріях — не вихід для нації, що має вижити" — Герой України Межевікін про мобілізацію, фронт і переваги дронів
Лідер більшості в Сенаті США Чарльз Шумер
Підтримка України та кордон з Мексикою — чому в Сенаті США знову не проголосували за пакет допомоги
Дізнайтесь більше
Гарріс Шольц Німеччина ЄС США Мюнхенська конференція
Чи можлива безпека в Європі без підтримки США — стаття The Economist
Рютте
Вибори у США: Рютте закликав не скиглити через Трампа, а продовжувати допомагати Україні
Зеленський заявив, що готовий поїхати на фронт з Трампом
Зеленський заявив, що готовий поїхати на фронт з Трампом
Експрезидент США Дональд Трамп
Дональда Трампа визнали винним у справі про шахрайство
На початок