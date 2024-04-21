Буданов про Telegram: "Розвідникам заборонено його мати"

Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що анонімні Telegram-канали є проблемою для України. На його думку, месенджер набув статусу медіа, тому потрібно хоча б на законодавчому рівні врегулювати це питання, щоб було зрозуміло, "хто і за яким каналом стоїть". Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю BBC.

"Впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом стоїть, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію, а вона може комусь не подобатись — це нормально в демократичному суспільстві: неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?", — пояснив керівник ГУР МО.

На запитання, чи користується він Telegram, Буданов відповів, що "інколи продивляється".

"У мене є на одному апараті Telegram, скажімо так, на робочому. І я продивляюсь його, коли відбуваються ті чи інші події, щоб дивитися здебільшого як російський соціум сприймає ті чи інші події. Це єдине, чим я користуюсь у месенджері. ", — розповів він і на уточнююче запитання чи можна розвідникам мати Telegram або інші соцмережі, Буданов сказав: "ні, абсолютно" і підтвердив що це заборонено.

"Я як керівник – у мене просто доступ до всіх світових медіа і ресурсів є. Тому я продивляюсь, щоб дивитись на результати тих чи інших наших операцій. Або резонансних подій, які, на наш погляд, мають чи будуть мати якийсь вплив", — додав він.