22 квітня — 789 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
РНБО розробляє Українську доктрину: секретар Литвиненко розповів деталі
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що наразі триває робота над створенням Української доктрини, яку раніше анонсував президент Володимир Зеленський. Про це посадовець повідомив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
За словами Литвиненка, Українська доктрина, тобто планування майбутнього після завершення війни, важлива, адже "коли ми плануємо, ми забезпечуємо зв'язок людей між собою, ми створюємо спільне бачення".
"Ще одне наше завдання — запустити модерований діалог із розробки візії. Це завдання глави держави — сприяти формуванню суспільного консенсусу", — зазначив секретар РНБО.
Посадовець додав: "На базі Національного інституту стратегічних досліджень хочемо розгорнути національну дискусію. Інститут має сприяти процесу".
Підрозділи Сил оборони, які боронять Запорізький напрямок отримали 200 БпЛА та іншої техніки — Федоров
На Запорізькому напрямку Сили оборони отримали 200 одиниць техніки від Запорізької обласної військової адміністрації (ЗОВА) та громади регіону. Серед них різні модифікації безпілотників (БпЛА), антидронових рушниць, ретрансляторів та підсилювачів сигналу.
Про це сьогодні, 22 квітня, повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Понад 200 коптерів та іншої техніки передали військовим на Запорізькому напрямку", — йдеться в повідомленні.
За його словами FPV-дрони, квадрокоптери різних модифікацій, антидронові рушниці, ретранслятори та підсилювачі сигналу — ефективні помічники у боротьбі з окупантами:
"Спілкуємось з нашими захисниками, питаємо про актуальні потреби. Враховуємо особистий досвід військових "на нулі" — з чим їм доводиться боротися, які прилади та зброю використовує РФ, як модифікує техніку. Аналізуємо, робимо висновки, знаходимо технічні рішення для потужнішого спротиву", — додав Федоров.
Також очільник ЗОВА заявив, що військова адміністрація регіону вже готує "наступну партію необхідної техніки".
Торік поліція вилучила близько 5500 одиниць вогнепальної зброї — Клименко
За 2023 рік правоохоронці вилучили у громадян близько 5500 одиниць вогнепальної зброї. Про це в етері телемарафону сказав міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Це робота, яку всі правоохоронні органи проводять щоденно, щогодинно, і вночі в тому числі. І цей випадок (вбивство поліцейського на Вінниччині, — ред.) показує, що який би не був мотив цих громадян, вони порушили закон і мають відповісти", — сказав він.
Міністр зазначив, що кожен такий випадок змушує змінювати протоколи реагування. Мова йде як про ДСНС, так і Національну поліцію.
"Ми маємо реагувати на будь-які помилки, які були, можливо, допущені перед цим. Адже ці помилки, і ці неточності в цих інструкціях, можуть призводити до втрати наших працівників", — сказав Клименко.
Росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України — секретар РНБО
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що українці повинні перемогти у війні, оскільки іншого варіанту просто немає. Про це посадовець повідомив у інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"Ми не можемо не перемогти, бо це питання нашого виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку", — зазначив Литвиненко.
За словами секретаря РНБО, важливо усвідомити, що українські війська ведуть боротьбу не лише за Крим чи Донбас, а за кожне місто України.
"Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі", — підкреслив посадовець.
Литвиненко наголосив, що росіяни не планують створювати "СРСР 2.0", у їхніх планах зробити Бучу із кожного міста України, що ставить під загрозу фізичне виживання мільйонів українців.
Секретар РНБО додав, що повернення ситуації до 24 лютого 2022 року є неможливим. Зараз Україна є іншою державою — з іншою економікою, досвідом та суспільством.
"Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо", — підсумував посадовець.
На зведення фортифікаційних споруд на Чернігівщині виділили понад 800 млн грн: що ускладнює будівництво
На будівництво фортифікаційних споруд у Чернігівській області з державного бюджету виділили 804 мільйони гривень. Це 50% від загальної потреби. Загалом на будівництво необхідно понад 1,5 мільярда гривень. Про це під час засідання в Чернігівській ОВА 22 квітня повідомив начальник управління капітального будівництва Ярослав Слєсаренко.
"Розпорядженням Кабінету Міністрів від 19 січня 2024 року виділено 804 мільйони гривень на таке будівництво. Необхідно на сьогодні — 1 мільярд 519 мільйонів гривень. Управління капітального будівництва, як замовник даних робіт, уклало 55 договорів у 2024 році. Також ми продовжуємо роботи по договорах, які були укладені та на які було фінансування з 2023 року. Взагальному у нас 64 договори на роботи. На сьогодні роботи продовжуються на всіх ділянках де це дозволяє погодні умови та місцевість".
Вихваляв Путіна перед вірянами: викрито священника з Хмельниччини — СБУ
На Хмельниччині Служба безпеки України викрила настоятеля храму української православної церкви (московського патріархату), який, за матеріалами досудового слідства, проводив літургії, під час яких вихваляв Путіна перед вірянами та звинувачував у війні українську владу.
Про це Суспільне Хмельницький розповіла прессекретарка управління СБУ у Хмельницькій області Людмила Рябчук.
За її словами, протоієрей поширював на власній сторінці "ВКонтакте" російські фейки про війну в Україні.
"Служба безпеки задокументувала підривну діяльність з боку настоятеля храму Шепетівської єпархії УПЦ (МП). Клірик підтримував війну та розпалював релігійну ненависть. Війну називав "громадянським конфліктом" та ображав парафіян інших релігійних громад. Експертиза підтвердила факти злочинних дій настоятеля храму", — сказала Рябчук.
Священнику повідомлено про підозру за двома статтями: порушення рівноправності громадян залежно від релігійних переконань й виправдовування збройної агресії РФ проти України. Зі слів Людмили Рябчук, наразі триває розслідування. Підозрюваному загрожує ув'язнення терміном до п'яти років.
Латвія готова передати Україні ППО малої дальності — міністр оборони
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс оголосив про готовність уряду передати Україні ППО малої дальності. Відповідну заяву посадовець зробив, розмовляючи зі ЗМІ 22 квітня.
За словами Спрудса, є держави, що мають Patriot, і є держави, в яких їх немає.
"Але мовиться не тільки про Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Однак, якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем", — зазначив міністр.
Посадовець підкреслив, що Латвія готова зробити свій внесок у ППО України.
"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде протиповітряна оборона малої дальності", — додав Спрудс.
Обстріл Трипільської ТЕС: Спеціалізована екологічна прокуратура встановлює наслідки для довкілля
Фахівці Спеціалізованої екологічної прокуратури Київщини встановлюють масштаби шкоди, завданої довкіллю. Йдеться про наслідки обстрілу російськими військами Трипільської ТЕС. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Зазначається, що 11 квітня 2024 року росіяни обстріляли ракетами об'єкт критичної інфраструктури — Трипільську ТЕС. За фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України) правоохоронці розпочали досудове розслідування.
У ОГПУ поінформували, що, зокрема, через влучання ракет на ТЕС здійнялась масштабна пожежа та стався витік трансформаторного мастила.
FT: Союзники вимагають, щоб Греція та Іспанія надали Україні системи ППО
Євросоюз і НАТО тиснуть на Грецію та Іспанію, вимагаючи надати Україні більше систем протиповітряної оборони. Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на джерела.
Як зазначається, у квітні Київ закликав міжнародних партнерів поставити сім додаткових комплексів ППО, таких як американські Patriot чи радянські С-300, оскільки Росія посилює обстріли українських міст і енергоінфраструктури.
Наразі лише Німеччина оголосила про постачання одного Patriot. А інші лідери ЄС використовували саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні.
Під час зустрічі наголошувалося, що іспанські та грецькі ЗС мають у своєму розпорядженні більш ніж дюжину систем Patriot, а також інші системи, як-от С-300. Водночас їхні потреби не настільки великі, як в України, і вони не стикаються з безпосередньою загрозою.
"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони розташовані, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", — сказав один зі співрозмовників FT.
За словами джерел, на Польщу і Румунію, в яких також є Patriot, чиниться менший тиск, аби вони розглянули питання про постачання, з огляду на їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.
Кількість поранених внаслідок обстрілу Херсона зросла до чотирьох — МВА
Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Херсона російськими військами з тимчасово окупованого лівого берега зросла до чотирьох. Про це в Telegram 22 квітня повідомив керівним МВА Роман Мрочко.
Внаслідок обстрілу Дніпровського району Херсона поранені чоловіки 48 та 51 років. У обох вибухова та закрита черепно-мозкова травми та контузія. У старшого травмованого — ще і поверхневе уламкове поранення м'яких тканин живота. У стані середньої тяжкості їх ушпиталили, йдеться в повідомленні.
Також керівник МВА повідомив, що обоє чоловіків під час обстрілу перебували на вулиці.
Клименко розповів, що перевозили підозрювані у вбивстві поліцейського
Військові, яких підозрюють у стрілянині по поліцейських на Вінниччині, перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати, які потім скинули у водойму. Про це повідомив керівник МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Мотив встановить слідство. Водночас ми розуміємо, що дійсно вони перевозили боєприпаси, гранати. Вони уже вказали, де розташовані, скинуті у водойму, ці гранати в ящиках", — повідомив Ігор Клименко.
За його словами, наразі на місці працюють криміналісти, слідчі та водолази.
"Що стосується зброї, із якої був застрелений поліцейський, то наразі розуміємо, де цей пістолет. Знаряддя вбивства уже вилучено. Все буде залучено до матеріалів кримінальних проваджень", — додав міністр.
Він також розповів, що стан поліцейського, який був поранений, середньо-важкий, але стабільний.
До Києва прибула двопартійна делегація Конгресу США
До Києва сьогодні 22 квітня прибула двопартійна делегація Конгресу США — члени Палати представників Томас Кейн, Білл Кітінг, Мадлен Дін та Натаніель Моран. Про це повідомляє Посольство США в Україні.
"Ваш візит є ще одним нагадуванням про те, що наша підтримка України є непохитною", — йдеться у повідомленні Посольства.
ЄС хоче запровадити санкції проти "тіньового флоту" Росії та імпорту СПГ — глава МЗС Швеції
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрем заявив, що у новий 14-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії повинен включати кроки проти тіньового флоту танкерів, які перевозять російську нафту в обхід вже існуючих обмежень.
Про це глава шведської дипломатії сказав перед зустріччю глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, 22 квітня, передає агентство Reuters.
Білльстрем підкреслив, що обговорення деталей чергового санкційного пакета проти РФ — це одна з найважливіших тем зустрічі європейських міністрів.
"Ухвалення 14-го пакету санкцій – одна з найважливіших речей, ми маємо намір включити до нього як заборону на імпорт (російського – ред.) скрапленого природного газу, так і заходи проти російського "тіньового флоту", – зазначив він.
Водночас Білльстрем зазначив, що ще одним важливим питанням є необхідність того, щоб військові поставки здійснювались в Україну безперервно.
"Щоб допомогти країні, яка зараз бореться за нашу свободу і нашу безпеку", – сказав міністр закордонних справ Швеції.
Внаслідок російського обстрілу Херсона на зупинці травмована місцева жителька
Російські військові обстріляли автобусну зупинку у Дніпровському районі Херсона. Травмована місцева жителька. Про це в Telegram повідомила Херсонська ОВА.
Внаслідок російського обстрілу у 44-річної жінки діагностували контузію, поранення ноги, вибухову та черепно-мозкову травми. Наразі їй надають медичну допомогу у лікарні, йдеться у дописі.
Вранці армія РФ обстріляла Херсон: поранений місцевий житель
Російські військові вранці 22 квітня обстріляли Корабельний і Дніпровський райони Херсона. Є поранений і пошкоджені будинки. Про це в Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
Армія РФ вдарила по житловим кварталам Дніпровського та Корабельного районів Херсона сьогодні близько п'ятої ранку, йдеться у дописі. Поранення отримав 63-річний чоловік. Наразі він ушпиталений з контузією, мінно-вибуховою та закритою черепно-мозковою травмами. Також пошкоджені приватні будинки, кілька з них загорілись. Пожежі ліквідували, повідомив Роман Мрочко.
У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
Буданов про Telegram: "Розвідникам заборонено його мати"
Голова української розвідки Кирило Буданов заявив, що анонімні Telegram-канали є проблемою для України. На його думку, месенджер набув статусу медіа, тому потрібно хоча б на законодавчому рівні врегулювати це питання, щоб було зрозуміло, "хто і за яким каналом стоїть". Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю BBC.
"Впорядкувати це все – навести в цьому лад, хоча б законодавчо змусити всіх зареєструватися, щоб було зрозуміло, хто за яким медіаресурсом стоїть, а Telegram вже точно статус медіа набув. Нема питання впливу чи тиску – питання ж не в цьому. Якщо ти хочеш доводити свою позицію, а вона може комусь не подобатись — це нормально в демократичному суспільстві: неси відповідальність. Чого ти боїшся сказати, хто ти?", — пояснив керівник ГУР МО.
На запитання, чи користується він Telegram, Буданов відповів, що "інколи продивляється".
"У мене є на одному апараті Telegram, скажімо так, на робочому. І я продивляюсь його, коли відбуваються ті чи інші події, щоб дивитися здебільшого як російський соціум сприймає ті чи інші події. Це єдине, чим я користуюсь у месенджері. ", — розповів він і на уточнююче запитання чи можна розвідникам мати Telegram або інші соцмережі, Буданов сказав: "ні, абсолютно" і підтвердив що це заборонено.
"Я як керівник – у мене просто доступ до всіх світових медіа і ресурсів є. Тому я продивляюсь, щоб дивитись на результати тих чи інших наших операцій. Або резонансних подій, які, на наш погляд, мають чи будуть мати якийсь вплив", — додав він.
Двом військовим, які відкрили стрілянину на Вінниччині, оголосили підозру
В ОГПУ повідомили, що двом військовослужбовцям, які відкрили стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.
Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України
Найближчим часом Україну очікує важка ситуація, але не катастрофічна — Буданов
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україну з середини травня — початку червня, очікує досить важка ситуація. Втім, за його словами, вона не буде катастрофічною
Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю BBC.
"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", — сказав він.
Курівник ГУР МО пояснив, що йдеться про "все", а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. За його словами, Росія вдаватиметься до комплексного підходу проти України, але подробиці він не розкрив.
"Це комплексний підхід, вони (росіяни — ред.) проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", — додав Буданов.
Раніше керівник ГУР МО назвав ситуацію на фронті "складною, але контрольованою". За його словами, до кінця весни в Україні очікують активізації російських наступальних дій.
За добу на війні в Україні армія РФ втратила 730 солдатів — Генштаб
Станом на ранок 22 квітня загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 460 260 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 730 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 7236 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,
- артилерійських систем – 11736 (+17) од,
- РСЗВ – 1046 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 768 (+1) од,
- літаків – 348 (+0) од,
- гелікоптерів – 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),
- крилаті ракети ‒ 2117 (+2),
- кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 15812 (+27) од,
- спеціальна техніка ‒ 1934 (+8)
Дані уточнюються.
Вночі знищено 5 "шахедів", вранці — один розвідувальний дрон РФ — Повітряні сили
У ніч на 22 квітня Росія атакувала Україну сімома ударними дронами типу "Shahed-131/136" із мису Чауда – Крим та трьома зенітними керованими ракетами С-300/С-400 з окупованої Донеччини. У результаті бойової роботи, Силами оборони було знищено 5 ударних безпілотників, а близько 7:00 – дрон оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".
Про це у Telegram повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
"В результаті бойової роботи цієї ночі підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України знищено 5 ударних БпЛА, а близько 7:00 – БпЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10". Усі безпілотники збито на Одещині", — йдеться у дописі Олещука.
Винищувачі F-16 від Данії з'являться в Україні вже влітку — посол
Посол Данії в Україні Оле Егберг Міккельсен запевнив, що Україна точно отримає від Данії винищувачі F-16, про які було домовлено раніше. За його словами, це станеться вже влітку цього року.
Про це данський дипломат розповів в інтерв'ю "Ми — Україна".
"Літаки для України точно будуть. Це весь наш парк F-16, який зараз виводиться з експлуатації", – сказав Міккельсен, не назвавши точної кількості літаків.
Він пояснив, що наразі Данія розформовує свій парк, оскільки невдовзі отримає нове покоління винищувачів – F-35. Також він додав, що 24 літаки, які його країна продала Аргентині, не були з-поміж тих, які мали б бути відправлені в Україну.
"Частина буде доставлена до Аргентини. Нема чого хвилюватись. F-16 будуть доставлені (в Україну — ред.), як і обіцяли", – зазначив він.
Разом з тим посол Данії в Україні також висловив сподівання, що передача винищувачів F-16 вплине на ситуацію з обстрілами українських міст з боку Росії.
За добу на фронті відбулось 85 бойових зіткнень з армією РФ — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції та відбивають штурми російських підрозділів на кількох напрямках. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень з армією РФ.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 22 квітня.
"Загалом, противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.
Також вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 7 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 5 ударних дронів було знищено.
Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Харків Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Терни, Ставки, Торське, Новосадове, Ямполівка, Очеретино, Соловйове, Бердичі, Ступочки, Олександропіль, Семенівка, Нетайлове, Костянтинівка, Катеринівка, Антонівка, Водяне, Старомайорське, Урожайне Донецької області; Роботине Запорізької області; Веселе Херсонської області.
Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону.
На Куп’янському напрямку армія РФ наступальних (штурмових) дій не вела.
На Лиманському напрямку російські підрозділи 17 разів атакували позиції Сил оборони в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Виїмка, Богданівка Донецької області.
На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 16 атак у районах населених пунктів Очеретине, Бердичі, Уманське, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.
На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне та Урожайне Донецької області, де вони 23 рази намагались прорвати оборону.
На Оріхівському напрямку армія РФ 4 рази атакувала позиції ЗСУ в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області.
На Херсонському напрямку росіяни не відмовляються від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра та здійснили 4 марні атаки на позиції ЗСУ.
"Водночас Сили оборони продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують армію РФ вздовж всієї лінії бойового зіткнення", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 2 керовані авіаційні ракети Х-59.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу та 1 пункту управління БпЛА противника.
Опозиційні партії Молдови створюють антиєвропейський блок
Члени проросійських опозиційних партій Молдови зустрілися в Москві 21 квітня, щоб створити новий антиєвропейський політичний блок, спрямований на зрив запланованого вступу Молдови до ЄС, пише Bloomberg.
Члени цього новоствореного блоку "Перемога" зустрілися з молдовським політиком і олігархом Іланом Шором, щоб розробити стратегію боротьби з президент Майєю Санду та її проєвропейським урядом на майбутніх президентських і парламентських виборах.
Наразі Шор уникає арешту в Москві за звинуваченнями у відмиванні грошей і розтраті у зв’язку з ймовірною крадіжкою 1 мільярда доларів із молдавських банків у 2014 році, під час якої він нібито організував аферу, яка вплинула на банківську систему країни. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Напруженість між Москвою та Кишиневом зростає з лютого 2022 року на тлі побоювань, що війна може перекинутися в Молдову через Придністров’я, територію Молдови, окуповану російськими військами з початку 1990-х років. Для підбурювання ситуації Росія використовує війну проти України.
Bloomberg: нова допомога США дасть Україні перепочинок, але недостатньо для наступу
Допомога Україні, за яку проголосував Конгрес 20 квітня, надасть українським військовим перепочинок, але її недостатньо для наступу, пише Bloomberg.
Видання наводить слова наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень Миколи Бєлєскова, що допомога дасть перепочинок українській армії, можливість уповільнити просування РФ, провести "ефективну оборону" та мінімізувати втрати. Проте для власного просування Україні потрібна додаткова допомога.
Також важливо, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту. За шість місяців затримки, українська армія зіткнулася з гострою нестачею боєприпасів і живої сили, чим скористувалася Росія.
"Питання в тому, чи буде допомога і в якому обсязі в 2025 році і далі, адже стратегія Путіна полягає у вичікуванні", — каже Бєлєсков.
Німеччина схвалила експорт зброї у першому кварталі 2024 року. Скільки отримала Україна
У першому кварталі 2024 року уряд Німеччини видав дозволи на експорт озброєнь на суму 5,2 мільярда євро. Україна отримає з цього — 74%, йдеться на сайті Міністерства фінансів ФРН.
Згідно з наведеними даними, експорт озброєння з Німеччини збільшився більш ніж удвічі порівняно з аналогічним періодом у 2023 році (2,4 мільярди євро). Допомога Україні за звітний період зросла до 3,8 мільярди євро проти 497 мільйонів євро у першому кварталі 2023 року.
"Україна, яка становить 74% від загального схвалення в першому кварталі 2024 року, продовжує залишатися основною країною-одержувачем німецького експорту озброєнь", — сказав державний секретар Міністерства економіки та захисту клімату країни Свен Гігольд.
У Польській митній службі стався збій системи: вантажівки стоять
Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні призупинено через збій системи у митній службі Польщі. Про це повідомили у пресслужбі ДПСУ.
Прикордонники кажуть, що орієнтовно відновлять пропуск вагонів о восьмій ранку 22 квітня. Легкові автомобілі та автобуси пропускають без проблем. Наразі причини збою не повідомляються. Водіїв просять врахувати цю інформацію, плануючи поїздки.