РФ хоче до 9 травня захопити Часів Яр — Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія має намір до 9 травня захопити Часів Яр Донецької області.

Про це глава держави повідомив у інтерв'ю NBC News.

"Росія хоче до 1 червня мобілізувати 300 тисяч. Ми до цього готуємось. До 9 травня РФ розраховує на сході України зайняти Часів Яр. Я розраховую, що ми вистоїмо, що надійде озброєння вчасно, і ми зможемо відбити ворога, а потім розбити плани Москви стосовно повномасштабних контрнаступальних дій у червні", — зазначив Зеленський.

За словами президента, нині українським воїнам, які тримають оборону на тому напрямку, не вистачає потрібного озброєння.

"Я нещодавно був у регіоні, говорив з бійцями. Бійцям не вистачає техніки, аби боротися з БПЛА-розвідниками, що коригують артилерійський вогонь РФ, а також не вистачає артснарядів", — наголосив глава держави.

Тому Зеленський розраховує на військові допомогу від США.

Що відомо про ситуацію в районів Часового Яру

Офіцер бригади "Рубіж" Нацгвардії Володимир Черняк 21 квітня розповів, що окупантам вдалося закріпитися у районі Богданівки поблизу Часового Яру.

"Бої вже відбуваються на околицях Часового Яру. Треба розуміти, що околиці міста були знищені ще рік тому, там практично немає жорстких укріплень. Росіяни підтягнули туди всі ресурси, окопались", — вказав боєць.

Черняк уточнив, що в місто Часів Яр російські окупанти не заходили.

"Околиці про які йдеться, давно безлюдні та не придатні до оборони, бо на цьому напрямку бойові дії йдуть давно. Місто Часів Яр залишається придатним для оборони", — додав офіцер.