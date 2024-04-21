Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що Росія намагається скористатися часом, поки Україна очікує на військову допомогу, зокрема від США.

Про це майор повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Масовані атаки, які ми всі бачили — це власне і є тим самим користанням часу. Звісно, що ворог буде максимально інтенсифікувати свої удари по нашій території, щоб вибити критичну, енергетичну інфраструктуру, наскільки це можливо", — сказав Євлаш.

За словами речник ПС, треба розуміти стосовно російських запасів ракет, що одних у РФ залишається досить багато, а інші доводиться буквально випускати з конвеєра і вже застосовувати по Україні.

"Тому, звісно, що це все продовжується. І, власне, до моменту постачання і систем ППО, і F-16 нам треба триматися і відбивати ці атаки. Чекаємо зараз на F-16, і звичайно, що це стане потужним доповненням нашої системи ППО — у тому числі разом з наземними установками, системами РЕБ. Звісно, що це допоможе нам берегти наші міста", — наголосив майор.

Відповідаючи на питання про потреби Повітряних сил, Євлаш підкреслив, що насамперед очікуються системи ППО, у тому числі — Patriot і ракети до них.

"І, звичайно, що не Patriot єдиними. Для того, щоб вони могли ефективно працювати, нам необхідно їх прикривати, бо зараз дуже багато дронів. Нам необхідні різні системи, зокрема модифікації старих радянських систем, які можна привести до належного стану і застосовувати, у тому числі як старі радянські ракети, так і західні ракети", — пояснив речник ПС.

Майор додав, що Повітряним силам треба й інші типи ракет для переносних ЗРК, які також досить ефективно проявили себе тощо.