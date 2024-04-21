В Україні на поточну добу дефіцит електроенергії не прогнозується — Міненерго

Україна передавала надлишки електроенергії до Польщі. На поточну добу дефіциту електроенергії не прогнозується.

Про це повідомили в Міністерстві енергетики.

"Через сонячну погоду та активну роботу сонячних станцій утворився надлишок електроенергії. На запит оператора системи передачі Україна передавала надлишки електроенергії до Польщі. Сумарна величина переданої електроенергії – 1600 МВт/год. Також обмежувалася генерація з відновлюваних джерел енергії – сумарною величиною 1851 МВт/год", — йдеться у повідомленні.

У Міненерго зазначили, що потреби споживачів покривалися власною генерацією та комерційним імпортом.

На поточну добу дефіциту електроенергії та залучення аварійної допомоги не планується. Також не плануються обмеження для побутових та промислових споживачів. На Харківщині та у Кривому Розі через мережеві обмеження на лініях оператора системи діятимуть графіки відключень світла.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – 8430 МВт/год. Також сьогодні вночі у невеликому обсязі здійснювався експорт – сумарно 139 МВт/год.

Через бойові дії на Донеччині відключалась високовольтна повітряна лінія. Через це одне з енергетичних підприємств знижувало потужність. Споживачі не знеструмлювалися.

На Чернігівщині внаслідок обстрілів пошкоджено повітряні лінії, відключено понад 1,1 тисячі точок обліку у двох населених пунктах.

Крім того, через негоду в Україні знеструмлено 76 населених пунктів у Київській, Сумській, Кіровоградській, Одеській, Чернігівській та Миколаївській областях.