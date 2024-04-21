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Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС — Галущенко
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Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС — Галущенко

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Галущенко
Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: Міністерство енергетики України

Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання із закритих теплових електростанцій, що допоможе відновити енергосистему, пошкоджену російськими ударами.

Про це в етері телемарафону сказав міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ми зараз з литовськими друзями працюємо дуже тісно. Наша група фахівців у Литві зараз дивиться, яке устаткування на старих теплових станціях, щоб ми змогли використати як донори для відновлення в Україні. Це не тільки Литва. Щойно був Роберт Габек, віцеканцлер Німеччини, він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати", — сказав він.

Міністр пояснив, що це не поганий варіант, бо навіть замовивши зараз обладнання для енергооб'єктів у виробників, Україна не зможе їх отримати до зими.

"Тому я якраз із колегами і партнерами акцентую на тому, що нам треба максимально отримати те, що є у наявності. Воно може бути нове, використане, але навіть якщо воно потребує певних ремонтів — ми їх зробимо, щоб воно відпрацювало взимку і відповідно наростити (потужності – ред.)", – сказав Галущенко.

Галущенко зазначив, що ситуація в енергетиці складна і на деяких зруйнованих об'єктах ще навіть не розібрали завали, щоб верифікувати пошкодження обладнання.

Галущенко також заявив, що Росія атакує та атакуватиме українські енергетичні об'єкти. Та навіть попри російські атаки, блекауту в Україні не буде.

Блекаути в Україні внаслідок атак РФ

Через потужні ракетні атаки на енергообʼєкти України у 2022-2023 роках, країна пережила блекаути майже у всіх областях України. Тоді застосовували вимкнення світла, але повного блекауту в країні не сталося.

Цієї весни військові РФ знову почали атакувати українську енергетику. Під прицілом опинилися ТЕС та ТЕЦ. Крім того, росіяни вивели з ладу Дніпровську ГЕС, знищили Трипільську ТЕС на Київщині. До цього вони поцілили в Зміївську ТЕС в Харківській області, та ще в одну ТЕС — Вуглегірську, яка під окупацією з липня 2022 року.

Всі три ТЕС належали "Центренерго" — єдиній державній енергогенерувальній компанії. Вона втратила 100% генерації.

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