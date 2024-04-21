Міноборони затвердило основні засади інформаційної безпеки

Міністерство оборони України ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

"Під час постійних кібератак ворога ми маємо приділяти особливу увагу кібербезпеці. Заходи з кібербезпеки повинні бути системними та постійно вдосконалюватись. Тому нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог МО у сфері кібербезпеки", — сказала заступниця міністра з цифровізації Катерина Черногоренко.

У відомстві наголосили, що відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти МО матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки, які "враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти".

Раніше речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що законопроєкт про демобілізацію вже в роботі, і протягом найближчих місяців з’явиться версія, яка потрапить до парламенту.