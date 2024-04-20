У Міноборони прокоментували виявлення порушень під час аудитів

В результаті перевірок, які проводилися 2023 року в Міністерстві оборони, сума виявлених порушень — це так звані ризики та неефективні управлінські рішення, яким вдається запобігати вже на етапі аудиту.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив заступник міністра оборони Україні Юрій Джигир.

"Це не проведення аудиту попереднього керівництва. Аудит — рутинна професійна процедура структурного підрозділу МО, він триває на постійній основі. Затверджується будь-яким керівництвом річний план аудиторських перевірок — відповідно структурний підрозділ їх проводить. Він тривав в 2023 році до нашого приходу", — уточнив Джигир.

Він також наголосив, що неефектвність у сфері управління коштами може скомпроментувати боєздатність України.

"Існує відрегулюваний наказом міністра оборони протокол реагування на результати аудитів. У випадку виявлення порушень передаються до Генпрокуратури, яка далі реагує за підслідністю роздає для подальшого вивчення матеріалів внутрішнього аудиту і реагування", — додав заступник міністра.

Раніше Джигир в інтерв’ю Укрінформу заявив, що за підсумками внутрішнього аудиту, яке проводило Міноборони, було виявлено порушення на загальну суму більше ніж 10 мільярдів гривень.

До цього, 8 квітня, при Міністерстві оборони України вперше за час існування відомства створили новий координаційний дорадчий орган для департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет. До нього приєдналися аудитори з держав НАТО.