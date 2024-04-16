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Литва проведе військові навчання за участю понад 20 тисяч солдатів
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Литва проведе військові навчання за участю понад 20 тисяч солдатів

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Литва
Литва. Литва. Фото: Lāsma Artmane / Unsplash

У квітні-червні у Литві проведуть цикл військових навчань, у яких візьмуть участь понад 20 тисяч литовських та союзних солдатів.

Про це повідомляють Збройні сили Литви.

Зазначається, що метою навчань є перевірка регіональних оборонних планів НАТО, схвалених на Вільнюському саміті, забезпечення швидкої передислокації сил з однієї країни в іншу та "демонстрація чіткого сигналу противнику про тверду рішучість і відданість членів НАТО до колективної оборони".

За словами командувача Збройних сил Литви генерала Валдемараса Рупшиса, ці навчання будуть одними з найбільших за період незалежності країни.

"Це давно спланований військовий вишкіл Литви та її союзників, яка відображає прямий обов’язок армії тренуватися та бути готовою", – сказав він.

У Лютому Польща провела найбільші за 40 років військові навчання за участю військ країн НАТО. У навчаннях взяли участь близько 20 тисяч військовослужбовців, було залучено 3500 одиниць військової техніки з 10 країн НАТО.

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