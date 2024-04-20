Оператор БПЛА розповів про переваги дронів "Сич"

Безпілотники "Сич" працюють на фронті з перших днів війни і мають певні переваги. Зокрема вони, на відміну дронів камікадзе, багаторазові.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новин" сказав оператор БПЛА Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Додж".

"Це ефективний ударний БПЛА. На відміну від камікадзе він багаторазовий - може вразити ціль і повернутись, а потім повернутись і вразити ще одну ціль. За час його використання знищено досить багато цікавих цілей противника, наприклад, те, що здавалося фантастикою під час попередньої фази війни", — розповів він.

"Додж" також зазначив, що "Сич" є далекобійнішим, ніж FPV-дрон. Крім того, такі дрони захищені від засобів РЕБ і можуть виконувати функію розвідників.

"Ефективність дрону обмежується навченістю екіпажів, але чим більше їх, тим краще. Навчитися не так важко, але потрібні мізки, мотивація і певний геймерський досвід. Зараз відбувається гейміфікація багатьох екземплярів військового спорядження. Якщо колись грався симулятором, якимись іграшками, то безпілотка — це для тебе", — додав військовий.