Віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук спростувала чутки про своє імовірне призначення на посаду очільниці Тернопільської обласної військової адміністрації.
Про це Верещук написала у Телеграм.
“Сьогодні деякі ЗМІ написали, що я нібито збираюсь очолити Тернопільську ОВА… По-перше, це неправда. По-друге, я б на це не погодилась. І моє керівництво про це чудово знає”, — написала Верещук.
Вона додала, що також не збирається на жодну дипломатичну посаду.
Раніше джерела LB.ua повідомили, що парламент може відправити у відставку віцепрем'єр-міністра з відновлення Олександра Кубракова, віцепремʼєр-міністерку з питань реінтеграції Ірину Верещук, міністра юстиції Дениса Малюську, міністра аграрної політики Миколу Сольського та одного з членів Рахункової палати. Також нібито під питанням звільнення Генпрокурора України Андрія Костіна.
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