Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) знайшло трьох претендентів на організацію продажу арештованої елітної яхти Royal romance екснардепа і держзрадника Віктора Медведчука. Конкурсний відбір відбудеться у вівторок, 23 квітня.

Про це голова АРМА Олена Дума повідомила в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Згідно із затвердженим новим революційним порядком, яким затверджено можливість реалізації арештованого майна за кордоном, ми анонсували проведення конкурсу, який відбудеться 23 квітня о 10-й годині ранку у прямому ефірі”, — сказала Дума.

Вона розповіла, що є три офіційні заявники, які подали документи. Дані про них вони вже опубліковані на сайті, крім тієї інформації, яка не може бути опублікована і буде відкриватися під час проведення конкурсної комісії і засідання у прямому ефірі. Зокрема, пояснила Дума, щоби забезпечити транспарентність і прозорість, така інформація, як нові пропозиції, має бути відкрита в процесі відбору.

За словами Думи, йдеться про відомі аукціонні будинки США, Нідерландів, Великої Британії. До них є дуже жорсткі кваліфікаційні вимоги. Зокрема, вони повинні мати досвід щодо проведення подібних аукціонів подібних активів. Претенденти повинні мати досвід та показати документи, що здатні провести оцінку такого активу.

“Нам відомо, що яхта була придбана за 200 млн євро. Минуло 10 років, ми бачимо її технічний стан”, — сказала Дума.

За її словами, Агентство вживає всіх заходів, щоб у подальшому забезпечити безперешкодний доступ до судна і можливість організатору ознайомитися, провести оцінку, здійснити свої незалежні експертні висновки щодо яхти, щоб актив був реалізований на аукціоні за максимально можливу ціну.

“Той, хто придбає цю яхту, реально увійде в історію світу. Це буде покарання для зрадника-колаборанта Медведчука. Це резонансна показова історія для всіх країн-членів ЄС, для всього світу, що санкційний механізм і реалізація активу за рішенням суду можливі”, — наголосила Дума.

Вона відзначила, що таким чином Україна покаже, що є надійним партнером, коли сама вживає всіх заходів для того, щоби все майно, яке думали приховати за кордоном, АРМА віднайде і зможе реалізувати і повернути кошти в Україну.

“Під час огляду судна ми бачили документи страховки судна, датовані 2020-м роком. Там є мінімальний поріг в 130 млн євро, який не повинен бути нижче при продажу”, — розповіла посадовиця.

За її словами, гроші, виручені за яхту, підуть винятково на обороноздатність держави.

Що відомо про заарештовану яхту Медведчука

Як розповіла голова АРМА, яхта Royal romance була арештована в рамках кримінального провадження щодо Віктора Медведчука. Вона перебуває в порту Трогір в Республіці Хорватія. Агентство здійснило всі заходи для того, щоби отримати легалізацію українського суду в Хорватії. І саме таке рішення вистояло в апеляційному процесі, оскільки адвокати Медведчука оскаржували це рішення. Наразі воно вже не підлягає оскарженню.

“За останні три місяці Агентство зробило титанічну працю — ми отримали навіть додаткове рішення щодо огляду активу. Це транслювалося в ЗМІ, підтверджено технічний стан яхти. Вона має шикарні параметри — 29 метрів заввишки 14 м завширшки, 92 м завдовжки. Басейни, два ліфти, червоне дерево”, — розповіла Дума.

Яхта придбана в 2015 році після подій на Майдані.

“Розуміємо, за які кошти, що підтверджує злочинність походження активів. Їх є дуже багато в рамках чотирьох кримінальних проваджень. Це славнозвісні картини, які також виставлені на продаж. Це Ведмежа діброва, яка нещодавно оглянута Агентством. Це квадроцикли, дороговартісні годинники Cartier, Breguet і навіть РФ, які також виставлені на продаж. Це гелікоптер і літак, які передані на потреби Сил Оборони”, — розповіла Дума.

Кабінет Міністрів України 16 лютого погодив реалізацію Національним агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) яхти Royal Romance, що раніше належала екснардепу Віктору Медведчуку.

Яхта була арештована 17 березня 2022 року в порту хорватського міста Рієка. Арешт відбувся через санкції, запроваджені Європейським Союзом через вторгнення РФ до України.

92-метрова “Royal Romance” входить до п'ятірки найбільших розкішних яхт у світі. Щорічні витрати на її утримання та подорожі оцінюютьсяу 15-20 мільйонів доларів.

Віктор Медведчук — кум Путіна, державний зрадник

Кум президента Росії Путіна, нардеп забороненої "Опозиційної платформи — За життя" Віктор Медведчук був фігурантом справи про державну зраду, за результатами якої у жовтні 2021 року суд відправив його під домашній арешт.

27 лютого 2022-го стало відомо, що після вторгнення Росії Медведчук втік з-під домашнього арешту. 12 квітня 2022 року президент Зеленський повідомив про затримання Медведчуката опублікував його фото в наручниках та у військовій формі.

Згодом він запропонував обміняти Медведчука на українців, які опинилися в російському полоні. Пізніше Медведчук звернувся до Зеленського та Путіна із проханням обміняти його на захисників Маріуполя та заблокованих у місті цивільних.

21 вересня 2022 року стало відомо, що тривають перемовини щодо обмінуполоненими за формулою 1 українець на 4 росіян і, за повідомленнями ЗМІ, до списків на обмін міг потрапити Медведчук.

У вересні Медведчука обміняли на 200 українських захисників, які перебували в російському полоні. Серед них — захисники "Азовсталі" та ті, хто пережив теракт РФ в Оленівці.

10 січня 2023-го Зеленський позбавив громадянства України політиків Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.