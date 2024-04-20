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Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО — джерела
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Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО — джерела

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Масштабна атака безпілотників у 8 областях РФ — це спільна операція СБУ, ГУР та ССО
Працівники СБУ. СБУ

Масштабна атака безпілотників у 8 областях Росії у ніч проти 20 квітня — це спільна операція СБУ, ГУР та Сил спецоперацій ЗСУ.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

“Мінвійни РФ плачеться, що цієї ночі до восьми областей завітали десятки українських безпілотників: Бєлгородської, Брянської, Курської, Тульської, Смоленської, Рязанської, Калузької та навіть Московської. Уражено як мінімум три електропідстанції та база зберігання пального, де зайнялися пожежі”, — зазначило джерело.

За даними джерел, ціллю спільної спецоперації СБУ, ГУР та ССО ЗСУ була енергетична інфраструктура, яка живить об‘єкти російського ВПК. Після атак у деяких районах виникли проблеми зі світлом та водопостачанням.

“Дрони СБУ вчергове довели свою ефективність та продемонстрували результат — успішно відпрацювали по інфраструктурі, яка забезпечує безперебійну роботу військових об‘єктів на території Росії”, — зазначило джерело в спецслужбах.

Раніше стало відомо, що внаслідок атаки безпілотників на Брянську область Росії відбулося загоряння об'єкта енергетичної інфраструктури.

У Міноборони РФ заявили, що в ніч на суботу безпілотники літакового типу атакували вісім російських областей. За інформацією російських військових, ППО росіян нібито знищила та перехопила 50 БПЛА.

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