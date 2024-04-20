545 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ — ОГПУ

Більше ніж 1843 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 20 квітня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 545 дітей загинули та понад 1298 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Найбільше постраждало дітей у таких областях: Донецькій — 529, Харківській — 346, Херсонській — 150, Дніпропетровській — 135, Київській — 130, Запорізькій — 108, Миколаївській — 104.
- 19 квітня внаслідок обстрілу м. Синельникове Дніпропетровської області загинули 8-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Важкі поранення отримав 6-річний хлопчик.
- 19 квітня через обстріл с. Солончаки Миколаївського району Миколаївської області поранено 14-річного хлопчика.
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