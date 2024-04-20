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Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб
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Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб

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Авіація ЗСУ ударила по окупантах РФ — Генштаб зведення, війна
Авіація ЗСУ на війні в Україні. з Фейсбуку Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала низку ударів по російському окупаційному війську.

Про це інформує Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 20 квітня.

Так, за даними Генштабу, авіація ЗСУ ударила по 6 районах зосередження особового складу та 1 пункту управління окупантів РФ.

Вночі російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються. На фронті протягом минулої доби відбулося 102 бойових зіткнення. На Авдіївському напрямку українські захисники відбили 31 атаку росіян, на Бахмутському та а Новопавлівському напрямках — по 23 атаки. Загалом військо РФ завдало 29 ракетних та 67 авіаційних ударів, здійснило 67 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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