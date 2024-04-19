"Рішення можливі": Зеленський підбив підсумки засідання Ради Україна-НАТО

Президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення 19 квітня підбив підсумки Ради Україна-НАТО.

"Це було засідання на рівні міністрів оборони країн Альянсу. Російські терористи вже, на жаль, мали надто багато часу – роки цієї війни, щоб знищувати українське життя. Цей рік уже не може бути часом просто для подальших обговорень", — сказав Зеленський.

Він вкотре наголосив, що Україні потрібні засоби ППО та артилерія.

"Тільки достатня кількість ППО й винищувачів може відігнати російську авіацію. Рішення потрібні. Рішення можливі. Кожен у світі, хто справді прагне миру, повинен не боятися проявляти свою силу, щоб захистити життя", — додав президент.

16 квітня президент Володимир Зеленський під час звернення заявляв, що зробить запит на скликання засідання Ради Україна — НАТО для обговорення постачання озброєння та систем протиповітряної оборони.

Рада Україна — НАТО

Створення Ради Україна — НАТО є одним з трьох елементів пакета, щоб Україна ще більше наблизилася до НАТО і до членства в Альянсі.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг під час саміту у Вільнюсі пояснив, чим робота Ради Україна-НАТО буде відрізнятися від попередньої комісії. За його словами, члени Ради зможуть ухвалювати рішення на рівні союзників по Альянсу.

За словами генсека, такі зустрічі можуть відбуватися на різних рівнях.

Перше засідання Ради Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ країн Альянсу відбулося у Брюсселі 29 листопада 2023 року. На засіданні затвердили "амбітну" програму роботи на 2024 рік, яка включає енергетичну безпеку, інновації та взаємодію. Крім того, НАТО надало рекомендації щодо пріоритетних реформ в Україні.