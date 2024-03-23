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Пташиний грип знищує сотні тисяч тюленів. Вчені не знають, як це зупинити
ТВАРИНИВІРУСНАУКАМедицинаСвітНаука

Пташиний грип знищує сотні тисяч тюленів. Вчені не знають, як це зупинити

ЗМІ
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Морські леви, пташиний грип
Морські леви. Getty Images/Frances M. Ginter

Пташиний грип вбиває десятки тисяч тюленів і морських левів у різних куточках світу, порушуючи екосистеми та збиваючи з пантелику вчених, які не бачать чіткого способу уповільнити руйнівний вірус.

Про це пише Abc News.

Всесвітній спалах пташиного грипу, який почався в 2020 році, призвів до загибелі мільйонів домашніх птахів і поширився на дику природу всього світу. Вважається, що цей вірус не становить великої загрози для людей, але його поширення в сільськогосподарських підприємствах і диких екосистемах спричинило масштабні економічні потрясіння та екологічні порушення.

Тюлені та морські леви особливо вразливі до хвороби, кажуть вчені. Вірус виявили у тюленів на східному та західному узбережжі США, що призвело до загибелі понад 300 тюленів. Ситуація ще більш жахлива в Південній Америці, де в Чилі та Перу загинуло понад 20 000 морських левів, а в Аргентині – тисячі морських слонів.

Вірус можна контролювати серед домашніх тварин, але він може безконтрольно поширюватися серед диких тварин і морських ссавців.

"Коли вірус потрапляє в дику природу, він поширюється як лісова пожежа, доки є сприйнятливі тварини та види. Переміщення тварин поширює вірус на нові території», — розповіла директорка програми Латинської Америки у Центрі охорони здоров'я дикої природи Драєра при Каліфорнійському університеті в Девісі Марсела Ухарт.

Вчені все ще досліджують, як тюлені заразилися пташиним грипом, але, швидше за все, через контакт із зараженими морськими птахами, сказав Ухарт. Висока смертність постійно вражала південноамериканських морських ссавців, оскільки вірус прибув наприкінці 2022 року, а птахи в Перу та Чилі відтоді загинули від вірусу сотнями тисяч, зазначила вона.

Вірус все ще поширюється, і його вперше виявили в материковій частині Антарктиди в лютому 2024 року.

Загибель тюленів і морських левів порушує екосистеми, де морські ссавці є ключовими хижаками на вершині харчового ланцюга. Тюлені допомагають підтримувати рівновагу в океані, запобігаючи перенаселенню видів риб, якими вони харчуються.

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