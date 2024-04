Репортаж Суспільного — серед номінантів European Press Prize 2024

Репортаж Суспільного опинився серед номінантів European Press Prize 2024. Матеріал "Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових” авторства Анастасії Іванців та Олександра Магули номінований у категорії публічний дискурс.

Про це повідомляється у релізі European Press Prize.

Зазначається, що щороку European Press Prize відзначає найвищі досягнення європейської журналістики.

Переможців у п'яти категоріях оголосять у червні.

Репортаж Суспільного "Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових” авторства Анастасії Іванців та Олександра Магули опинився серед номінантів European Press Prize 2024. European Press Prize

Цього року вручення European Press Prize — нагороди за досягнення в європейській журналістиці — відбувається удванадцяте. Цьогоріч надійшло майже 800 заявок із понад 40 європейських країн щодо матеріалів, опублікованих 35 різними мовами. З них Підготовчий комітет відібрав 25 проєктів для шорт-листа 2024 року, розділених на п'ять категорій.

“Короткий список European Press Prize відображає основні теми та питання, які цікавили та впливали на Європу в минулому році, а також дає уявлення про прийдешні часи. Тема війни посідає чільне місце, але до короткого списку також увійшли розслідування про впливових і заможних людей, статті про випадки зловживань і наслідки міграційних рухів”, — йдеться у релізі.

Премія European Press Prize відзначає найвищі досягнення в європейській журналістиці. Це стало можливим завдяки низці фондів та організацій, які прагнуть заохочувати якісну журналістику в Європі: Democracy and Media Foundation, iMEdD – Incubator for Media Education and Development, Jyllands-Posten Foundation, Media Development Investment Fund, Politiken Foundation, the Scott Trust, The Irish Times Trust Limited, Vereniging Veronica.

Крім того, підтримку Премії в галузі міграційної журналістики надає Фонд Роберта Боша (Robert Bosch Stiftung).

Премія присуджується щороку в п'яти категоріях: "Видатний репортаж", "Інновації", "Журналістське розслідування", "Публічний дискурс" та "Журналістика міграції". Журі також присуджує Спеціальну нагороду за журналістику, яка не підпорядковується категоріям і дисциплінам. Кожна нагорода становить 10 000 євро.