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Україна входить до низки держав, де найменше бояться ядерної загрози — соціологічна група "Рейтинг"
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Україна входить до низки держав, де найменше бояться ядерної загрози — соціологічна група "Рейтинг"

Опитування
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Радіація, ядерна зброя
Знак "Радіація". Unsplash

У 2023 році у світі не відбулося значного зменшення страхів від ядерної загрози. Дві п'ятих опитаних зараз бачать високий ризик використання ядерної зброї. Майже така ж частка оцінок помірного ризику, і лише 14% не бачать ризику. При цьому Україна входить до держав, серед яких у населення найнижчий рівень страху щодо ядерної загрози.

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" у співпраці з інститутом досліджень Gallup International. Опитування відбувалось в межах проєкту End of Year 2023.

Зазначається, що в цілому у європейських країнах менше респондентів оцінюють загрозу застосування ядерної зброї як високу, ніж в країнах Азії, Африки та Південної Америки, де оцінки щодо ядерної загрози більш песимістичні.

Водночас найбільше бояться ядерної загрози серед європейських країн в Італії, Португалії та Румунії, де більш ніж половина респондентів оцінила загрозу як високу.

"Індонезія, Нігерія, Еквадор, Сирія та Аргентина мають найвищий показник оцінки ядерної загрози як високої. Натомість Україна, Іран, Пакистан та Вірменія мають найвищий відсоток, що такого ризику немає", — йдеться у повідомленні.

Також вказується, що наймолодша група респондентів має найбільш песимістичні оцінки щодо ядерної загрози.

Як проводилось опитування

Всього було опитано 40 428 людей у 41 державі. У кожній країні протягом жовтня-грудня 2023 року було опитано репрезентативну вибірку близько 1000. В Україні опитування проводила група соціологічна група "Рейтинг".

Міжнародне опитування Gallup International End of Year Survey (EoY) — це щорічна традиція, започатковане та розроблене дослідження  в 1977 році. Відтоді опитування проводиться щороку.

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