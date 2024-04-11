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Енергетика та скасування обмежень на імпорт українського зерна. Про що Шмигаль домовився із прем'єром Словаччини Фіцо
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Енергетика та скасування обмежень на імпорт українського зерна. Про що Шмигаль домовився із прем'єром Словаччини Фіцо

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що до кінця 2028 року планується завершення реконструкції та модернізації електричного інтерконектора "Мукачево", що позитивно вплине на розвиток енергобезпеки України та Словаччини.

Про це глава українського уряду розповів на пресконференції за підсумками зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо, яка відбулась 11 квітня у Михайлівцях (Словаччина), передає кореспондентка Суспільного.

"Сьогодні представники уряду України провели результативну конструктивну зустріч з нашими словацькими колегами. Перший блок питань, які ми сьогодні обговорювали – це енергетика", – сказав Шмигаль.

Шмигаль нагадав, що сьогодні вночі Росія завдала чергового комбінованого ракетно-дронового удару по цивільній енергетичній інфраструктурі.

"За повідомленням державної компанії "Центренерго", яка володіла трійкою теплових станцій, вся генерація та три теплоелектростанції втрачені та повністю знищені. І ця генерація для України також втрачена, що, звичайно ж, є причиною значних проблем в галузі енергетики", — поінформував український прем'єр.

Шмигаль додав, що ознайомив Фіцо з ситуацією на полі бою, а також в енергетичній сфері України, а також висловив слова вдячності за підтримку.

"Маємо багато амбітних планів для співпраці. До кінця 2028 року плануємо завершити реконструкцію та модернізацію електричного інтерконектора "Мукачево". Завдяки цьому Україна буде мати більше можливостей щодо експорту та імпорту електроенергії. Домовились створити групу, яка допоможе диверсифікувати постачання ядерного пального на АЕС. Будемо працювати над реалізацією водневого коридору, тобто це потужні трубопроводи, що транспортують водень до ЄС", — сказав він.

Скасування обмежень щодо імпорту на українську агропродукцію

За словами Шмигаля, Україна домовилася зі Словаччиною про "якнайшвидше скасування" односторонніх обмежень щодо імпорту на українську аграрну продукцію.

"Також зі словацькою стороною домовилися опрацювати якнайшвидше скасування односторонніх обмежень на українську агропродукцію. Робота в цьому напрямку інтенсивна і сподіваємося скоро отримати результати", — сказав глава уряду України й додав, що загалом міжурядові консультації з цього приводу були "результативними та конструктивними".

Що сказав Роберт Фіцо

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив свою підтримку українському народу й наголосив, що словацька сторона "показала свою зацікавленість у доброму сусідстві" з Україною. За його словами, держава також підтримує європейську інтеграцію України.

"Ми хочемо допомогти й надати свій досвід, щодо вступу ЄС, аби Україна швидко стала членом блоку. Ми тримаємо кулаки", — сказав він.

Очільник уряду Словаччини додав, що країна також допомагає у сфері розмінування, а також бажає на комерційній основі співпрацювати у військовій галузі.

"Ми також хочемо допомогти й навчаннях, підготовці фахівців, які будуть обслуговувати ці машини (з розмінування територій — ред.). На комерційній основі Словаччина також готова співпрацювати у військовій галузі. Окремо хочу запропонувати медичну допомогу: наші медичні установи надаємо до ваших послуг потерпілим та пораненим", — сказав Фіцо.

Сьогодні, 11 квітня, українська урядова делегація на чолі із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем прибула в Словаччину для проведення консультацій.

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