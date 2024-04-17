Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирський та начальником Генштабу Анатолій Баргилевич зустрілися із представниками проєкту "Партнери оборони" й обговорили з ними посилення підтримки українських захисників.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За його словами, на заході також були присутні урядовці, народні депутати та підприємці.

"Партнери оборони" – проєкт, у якому держава залучає представників органів державної влади та бізнесу для об’єднання зусиль на допомогу бійцям. Його ідея в тому, щоб за кожним підрозділом Сил оборони були закріплені окремі представники державної влади та бізнесу, які допомагатимуть задовольняти всі нагальні потреби", — розповів голова ОПУ.

Він зазначив, що учасники ініціативи "Партнери оборони", які перебувають на постійному зв’язку з командирами бригад ЗСУ, допомагають забезпечувати їхні термінові потреби. Йдеться про боєприпаси, дрони, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та реабілітація військових.

Зі свого боку головком ЗСУ Олександр Сирський також відзначив роль цього проєкту Роль цього проєкту у зміцненні обороноздатності України на тлі зростання масштабів російської агресії.

"В умовах, коли ворог планує розширити агресію, збільшити кількість військ, нам ця допомога потрібна. Ми будемо дуже раді, якщо ви й надалі допомагатимете нашим бригадам – і тим, які формуються, і тим, які вже виконують завдання", – сказав він.

Учасники зустрічі обговорили способи масштабувати проєкт, щоб залучити якомога більше представників держави та бізнесу до допомоги Силам оборони. І резюмували: від кількості та якості зусиль, залежить те, як швидко Україні вдасться здобути перемогу.