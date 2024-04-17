НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Держава та бізнес реалізують проєкт "Партнери оборони" для допомоги ЗСУ — Офіс президента
ЗброяЗСУОПУУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуПолітикаЗброя і технологіїПодіїЕкономіка

Держава та бізнес реалізують проєкт "Партнери оборони" для допомоги ЗСУ — Офіс президента

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
ЗСУ, зброя
Зустріч із представниками проєкту "Партнери оборони". ОПУ

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, головнокомандувачем ЗСУ Олександр Сирський та начальником Генштабу Анатолій Баргилевич зустрілися із представниками проєкту "Партнери оборони" й обговорили з ними посилення підтримки українських захисників.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

За його словами, на заході також були присутні урядовці, народні депутати та підприємці.

"Партнери оборони" – проєкт, у якому держава залучає представників органів державної влади та бізнесу для об’єднання зусиль на допомогу бійцям. Його ідея в тому, щоб за кожним підрозділом Сил оборони були закріплені окремі представники державної влади та бізнесу, які допомагатимуть задовольняти всі нагальні потреби", — розповів голова ОПУ.

Він зазначив, що учасники ініціативи "Партнери оборони", які перебувають на постійному зв’язку з командирами бригад ЗСУ, допомагають забезпечувати їхні термінові потреби. Йдеться про боєприпаси, дрони, комп’ютерну техніку, засоби зв’язку та реабілітація військових.

Зі свого боку головком ЗСУ Олександр Сирський також відзначив роль цього проєкту Роль цього проєкту у зміцненні обороноздатності України на тлі зростання масштабів російської агресії.

"В умовах, коли ворог планує розширити агресію, збільшити кількість військ, нам ця допомога потрібна. Ми будемо дуже раді, якщо ви й надалі допомагатимете нашим бригадам – і тим, які формуються, і тим, які вже виконують завдання", – сказав він.

Учасники зустрічі обговорили способи масштабувати проєкт, щоб залучити якомога більше представників держави та бізнесу до допомоги Силам оборони. І резюмували: від кількості та якості зусиль, залежить те, як швидко Україні вдасться здобути перемогу.

Топ дня
Рейтинг Time100
Навальна, Туск, Мелоні, Єрмак: Time назвав найвпливовіших людей року
НАТО, Україна
Столтенберг анонсував засідання Ради Україна — НАТО за участю Зеленського 19 квітня
Діти, ТОТ
В Україну з ТОТ повернули ще 6 дітей та їхні сім'ї — Save Ukraine
Шеврон ГУР
ГУР дронами атакувало російську загоризонтну РЛС "Контейнер" у Мордовії — джерела
Чернігів обстріляли ракетами: є загиблі та травмовані
Чернігів обстріляли ракетами: є загиблі та травмовані

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Федоров
ЗСУ отримають 2 тисячі РЕБів ближньої дії — Федоров
Турецький стяг
У Туреччині випробували крилату ракету від Baykar зі штучним інтелектом
Літак F-16
Аргентина придбала у Данії 24 винищувачі F-16
Brave1
Керівниця кластера Brave1 розповіла про проєкти з безпілотних наземних комплексів для ЗСУ
На початок