Боррель пояснив, чому союзники не збивають ракети над Україною

Союзники, які збивали повітряні цілі під час атаки Ірану на Ізраїль захищали зокрема і свої військові бази на території третіх країн. У випадку з Україною такої ситуації немає.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції у Брюсселі за підсумками надзвичайної Ради міністрів закордонних справ, присвяченої реагуванню на атаку Ірану проти Ізраїлю.

"Під час іранської атаки ракети пролітали над військово-повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії. І вони також захищали свої бази. В Україні такого не стається. Там немає військово-повітряних баз, які належать США, Британії чи Йорданії. Ситуації різні, але ми маємо посилювати спроможності української ППО", — сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Він наголосив, що атака Росії на Україну та Ірану на Ізраїль — дві різні ситуації.

"Це дві різні ситуації, які не можна порівнювати. Ізраїль має "Залізний купол" — багаторівневу систему захисту повітряного простору, яка будувалася роками і потребувала багато коштів. Навіть якби ми мали подібну, було б неможливо встановити її за одну ніч", — Боррель.

Він висловив сподівання, що партнери знайдусть спосіб допомогти Україні.

"Якби я був президентом Зеленським, я б теж хотів підкреслити, що Україну теж атакують. Кілька днів тому Росія знищила найбільш потужну електростанцію, яка забезпечувала Київ електроенергією. Україна не змогла перешкодити цьому через брак боєприпасів. Я не говорю про артилерію, йдеться про протиповітряну оборону. Всі міністри шукають способи посилити українську ППО. У понеділок, коли зустрічатимуться міністри оборони, я сподіваюсь, що в нас будуть досить конкретні зобов’язання в цьому напрямку", — сказав високий представник ЄС Жозеп Боррель.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.