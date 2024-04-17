США не будуть втягуватися у збройне протистояння з Росією, щоб відбивати її повітряні атаки в небі над Україною, однак продовжать докладати зусиль для посилення міжнародної підтримки ЗСУ необхідними озброєннями.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми не в прямому збройному конфлікті з Росією, оскільки б це вимагало присутності американських літаків над Україною та відбиття російських атак. … Ми не хочемо Третьої світової війни. Ми повністю віддані захисту України, ми довели це протягом двох років, президент довів це, надаючи американську допомогу", — сказав Метью Міллер.

Він підкреслив, що нинішня влада США має запит на додаткове фінансування, що дозволило б надати більше обладнання України, зокрема засобів ППО.

"Patriot та інші системи, які ми надавали Україні прямо, або через партнерів по всьому світу, щоб вони могли себе захистити. І одна з причин, чому вони можуть ефективно захищати себе від шквалу російських атак, — це системи ППО, які ми надали", — сказав речник Державного департаменту США.

Він уточнив, що Сполучені Штати мають різні відносини з Україною та Ізраїлем.

"У відносинах з Ізраїлем — ми маємо десятиліття безпекового партнерства. Ми надаємо їм пряму військову допомогу. Йдеться не про два роки конфлікту, а про десятиліття. Ми маємо довгу та широку комунікацію між нашими військовими й ізраїльськими військовими. Це триває десятиліттями. Ізраїль — це значний союзник США поза НАТО. Україна в іншій позиції. Ми не мали таких домовленостей з ними до цього конфлікту. Але ви бачили, що від початку цього конфлікту ми надаємо їм необхідне обладнання для того, щоб вони захищали себе", — підкреслив Міллер.

Атака Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня

Ввечері, 13 квітня, Іран безпілотниками, крилатими та балістичними ракетами атакував Ізраїль, повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ). Прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) у трансльованій на державному телебаченні заяві підтвердив свої атаки.

Внаслідок атаки за медичною допомогою звернулася 31 людина, повідомили медики "Червоного щита Давида". Відомо про двох постраждалих дітей, які отримали тяжкі поранення на півдні країни. До того ж в центральному регіоні Ізраїлю Шарон сталася пожежа в медичному закладі. Трьох людей із різними станами тяжкості госпіталізували.

Чому Іран напав на Ізраїль: за заявами Ірану, ця атака є відповіддю на атаку Ізраїлю на Дамаск 1 квітня, де загинули три вищі іранські командири і чотири офіцери. Авіаудар знищив будівлю посольства Ірану. Четверо ізраїльських чиновників на умовах анонімності підтвердили The New York Times, що Ізраїль стоїть за ударом у Дамаску.