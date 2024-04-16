ОАЕ накрили сильні зливи, міжнародний аеропорт у Дубаї припинив роботу

Міжнародний аеропорт Дубая (Об'єднані Арабські Емірати) тимчасово перенаправляє авіарейси, які прибувають у вівторок, 16 квітня, увечері, доки погодні умови не покращаться.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відео, як літак їде по злітній смузі у воді у міжнародному аеропорту Дубая також публікують у соцмережі X.

За інформацією місцевого видання Khaleej Times, сильні дощі та грози почалися по всій країні з вечора понеділка й, за оцінками метеорологів, мають закінчитися лише у середу.

Зазначається, що через сильні опади на вулицях Дубая утворилася велика кількість води, через що було зупинено роботу однієї з гілок метро, а також тимчасово було скасовано польоти в міжнародному аеропорту.

У більшості регіонів ОАЕ оголошено "червоний" рівень небезпеки. Влада закликає жителів виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку.