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ОАЕ накрили сильні зливи, міжнародний аеропорт у Дубаї припинив роботу
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ОАЕ накрили сильні зливи, міжнародний аеропорт у Дубаї припинив роботу

ЗМІ
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Дубай, ОАЕ
Автомобілі на затопленій вулиці під час дощу в Дубаї , Об'єднані Арабські Емірати, 16 квітня 2024 року. REUTERS/Abdel Hadi Ramahi

Міжнародний аеропорт Дубая (Об'єднані Арабські Емірати) тимчасово перенаправляє авіарейси, які прибувають у вівторок, 16 квітня, увечері, доки погодні умови не покращаться.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Відео, як літак їде по злітній смузі у воді у міжнародному аеропорту Дубая також публікують у соцмережі X.

За інформацією місцевого видання Khaleej Times, сильні дощі та грози почалися по всій країні з вечора понеділка й, за оцінками метеорологів, мають закінчитися лише у середу.

Зазначається, що через сильні опади на вулицях Дубая утворилася велика кількість води, через що було зупинено роботу однієї з гілок метро, а також тимчасово було скасовано польоти в міжнародному аеропорту.

У більшості регіонів ОАЕ оголошено "червоний" рівень небезпеки. Влада закликає жителів виявити підвищену пильність, оскільки погодні умови можуть становити суттєву небезпеку.

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