Для ліквідації негоди в Україні залучалися 200 надзвичайників та 45 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на ранок внаслідок погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у низці областей.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що за добу підрозділи ДСНС залучались 73 рази для розпилення та прибирання повалених дерев у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також, станом на 07:00 за інформацією “Укренерго” внаслідок погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях. До відновлення залучені бригади обленерго.