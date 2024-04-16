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Негода в Україні: знеструмлені 130 населених пунктів, ДСНС прибирає повалені дерева
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Негода в Україні: знеструмлені 130 населених пунктів, ДСНС прибирає повалені дерева

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Негода в Україні: знеструмлені 130 населених пунктів, ДСНС прибирає повалені дерева
Надзвичайники ДСНС прибирають повалені внаслідок негоди дерева. ДСНС

Для ліквідації негоди в Україні залучалися 200 надзвичайників та 45 одиниць техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій. Станом на ранок внаслідок погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у низці областей.

Про це повідомляє ДСНС.

Зазначається, що за добу підрозділи ДСНС залучались 73 рази для розпилення та прибирання повалених дерев у Кіровоградській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Також, станом на 07:00 за інформацією “Укренерго” внаслідок погіршення погодних умов було знеструмлено 130 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській областях. До відновлення залучені бригади обленерго.

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