Повінь у Росії поширилася на ще кілька областей, влада закликає евакуюватися

Повінь, що вирує в Росії, дісталася і до Томської області: рівень води в річці Томь за добу серйозно зріс, затопило дороги і кілька десятків будинків у селах під Томськом. Сам обласний центр поки що не зачеплений. У Курганській області через паводок змило два мости на річці Тобол. Влада закликає до евакуації.

Про це інформують російські медіа, зокрема РИА Новости, та місцева влада.

Підйом рівня води в річці Томь у районі Томська найближчими днями продовжиться, оголошено штормове попередження, повідомляє ГУ МНС.

У Курганській області через паводок змило два мости на річці Тобол. Про це повідомив губернатор області Вадим Шумков.

Один із мостів змило в селі Темлякове, його несе течією до Кургану. Другий — у селі Лаптєва. Поки кріплення тримають його біля берега, його намагаються закріпити додатково, щоб його не віднесло остаточно, оскільки це єдина переправа на інший берег.

Рятувальники чергують на правому березі Тобола в Кургані в пік паводку. За останніми даними мерії, рівень води піднявся за дві години на 15 сантиметрів — до 646.

Як попередив у себе в телеграм-каналі губернатор Шумков, течія Тобола прискорюється. Рівень води в ньому постійно зростає. Він закликав мешканців підтоплених територій Курганської області негайно евакуюватися.

“Земляки, йдіть із підтоплюваних територій негайно. Насамперед ідеться про правобережну і лівобережну частини міста на позначках нижче 9-11 метрів. Збирайте родичів, документи і цінні речі та залишайте свої будинки негайно до настання темряви. УВС спільно з хлопцями зі спортивних клубів проводиться патрулювання цих територій, щоб уникнути мародерства”, — написав Шумков.

Вид з дрона показує затоплену територію навколо житлового комплексу "Дубки" в Оренбурзі, Росія, 12 квітня 2024 року. REUTERS/Stringer

Як повідомили “РИА Новости”, із затоплених територій в Оренбурзі евакуювали 1708 людей. Їхня кількість за останню добу збільшилася на 28 громадян, повідомила мерія. Затопленими залишаються 10 656 присадибних ділянок і 5503 домоволодіння, 55 з яких багатоквартирні будинки.

При цьому школярі Орська в понеділок повернулися до очних занять, до цього навчання велося в дистанційному форматі.

Зазначається, що очільник російського МНС Олександр Куренков приїхав у старе місто Орська, де вислухав доповідь про роботу комісій з оцінки збитків від паводка і поговорив із постраждалими.

Рятувальники відвозять місцевих жителів на човнах до їхніх квартир у затопленому житловому районі в Орську, Оренбурзька область, Росія, 13 квітня 2024 року. REUTERS/Maxim Shemetov

5 квітня в російському місті Орськ Оренбурської області РФ прорвало греблю на річці Урал. Мешканців найближчих районів евакуювали. Після прориву греблі екстрені служби під час патрулювання підтопленого району виявили тіла трьох загиблих. 6 квітня в Орську стався повторний прорив греблі на річці Урал.

Як пишуть місцеві російські медіа, перед проривом у регіоні через повені зробили найбільше скидання води з Іриклінського водосховища. Мер Орська Василь Козупіца запевняв, що гребля витримає скидання. Проте вода досить швидко підтопила територію міста.