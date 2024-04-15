Литва звела 600 кілометрів фортифікацій на кордоні з Білоруссю — глава МВС

Міністерка внутрішніх справ Литви Аґне Білотайте заявила, що за рік на кордоні із Білоруссю спорудили оборонні споруди протяжністю 600 кілометрів з метою безпеки й задля запобігання нелегальній міграції та контрабанді.

Про це посадовиця повідомила в інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми збудували фортифікації на кордоні із Білоруссю, почали обладнувати їх спеціальною технікою, зараз у планах облаштування патрульних доріг уздовж кордону, на яких постійно працюватимуть прикордонники на спецтранспорт", — зазначила Білотайте.

Міністерка внутрішніх справ наголосила, що водночас чотири пункти пропуску на кордоні з Білоруссю залишаються закритими.

"Перш за все ми це зробили у зв'язку з війною в Україні, а також для запобігання потраплянню до нашої держави нелегального тютюну та дотримання санкцій", — пояснила посадовиця.

За словами Білотайте, кожну вантажівку литовські прикордонники ретельно перевіряють у пунктах пропуску, аби не пропустити підсанкційні товари. Також заборонений в'їзд автомобілів з російськими номерами.

Щодо безпеки у Балтійському морі, то міністерка внутрішніх справ вказала, що литовці постійно відчувають загрозу з боку Калінінграда.

"Звісно, що ми відчуваємо небезпеку, бо знаємо, хто вони є. Литва член НАТО і, по суті, Балтійське море є внутрішнім морем Альянсу, якби не одне "але". Ми відчуваємо підтримку блоку, проте на внутрішньому рівні завжди готуємося до тої загрози, яка потенційно може трапитися", — додала посадовиця.