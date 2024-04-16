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Удар по Ізраїлю: Китай заявив про "право Ірану на самооборону"
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Удар по Ізраїлю: Китай заявив про "право Ірану на самооборону"

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Міністр закордонних справ КНР Ван Ї
Міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї. Фото: АР

Китай готовий розвивати співробітництво з Іраном в різних сферах, а також вважає, що Тегеран "здійснював своє право на самооборону", атакувавши Ізраїль.

Про це сказав міністр закордонних справ КНР Ван Ї главі МЗС Ірану Хосейну Амірабдоллахіану під час телефонної розмови, передає Bloomberg.

"Китай готовий неухильно просувати практичну співпрацю з Іраном у різних сферах і сприяти більшому розвитку китайсько-іранських відносин", — заявив Ван.

Міністр не сказав, який тип співпраці Китай готовий просувати з Іраном, але Пекін робив подібні обіцянки в минулому. КНР зокрема є основним покупцем іранської нафти.

Ван також сказав, що Китай відзначив позицію Ірану про те, що його удар по Ізраїлю був "обмеженим" і країна "здійснювала своє право на самооборону".

За його словами, Китай також вважає, що Іран зможе впоратися з ситуацією, щоб "уникнути подальшої турбулентності".

Bloomberg зазначає, що коментарі Вана пропонують Ірану певну дипломатичну підтримку після того, як його ракетний і безпілотний напад на Ізраїль викликав побоювання щодо ширшого конфлікту.

Тегеран заявив, що цей крок був помстою за напад на його посольство в Сирії, в результаті якого загинули високопоставлені іранські військові офіцери. Це був перший випадок, коли Іран завдав удару по Ізраїлю зі своєї території.

Ввечері, 13 квітня, Іран розпочав атаку на Ізраїль за допомогою десятків безпілотників, заявила Армія оборони Ізраїлю. Прем'єр Ізраїлю Нетаньягу заявив, що країна готова "до будь-якого сценарію як в обороні, так і в нападі". Корпус вартових Ісламської революції Ірану заявив, що він завдав ракетних і безпілотних ударів по Ізраїлю з Ірану.

ЗМІ повідомили, що військові літаки США та Великої Британії збили кілька іранських безпілотників над іраксько-сирійським кордоном.

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