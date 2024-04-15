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СБУ спростувала інформацію про "оскарження" заочного арешту Малюка у РФ: "Прояв ворожих ІПСО"
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СБУ спростувала інформацію про "оскарження" заочного арешту Малюка у РФ: "Прояв ворожих ІПСО"

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Василь Малюк
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: Олександр Магула/Суспільне

У Службі безпеки України закликали ЗМІ сприймати будь-які заяви російської влади з приводу заочного арешту голови СБУ Василя Малюка та нібито оскарження від його імені "вироку" в одному з московських судів виключно як прояв ворожих ІПСО.

Пре це Суспільному повідомили у Службі безпеки.

"Ні СБУ, ні особисто Василь Малюк не зверталися до жодних адвокатів для оскарження фейкових рішень російських судів. Ця інформація повністю не відповідає дійсності. А "захист", який нібито подає апеляції від імені голови Служби безпеки, є частиною дискредитаційної кампанії з боку РФ", — мовиться у повідомленні.

В СБУ наголосили, що всі заходи, які здійснює Служба безпеки, повністю відповідають нормам національного і міжнародного законодавства.

26 березня Басманний районний суд Москви заочно заарештував на два місяці Малюка в справі "про публічні заклики до тероризму".

Опісля у російському МЗС звинуватили Україну в теракті у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї та вимагали арештувати голову СБУ. В Службі безпеки такі заяви РФ назвали нікчемними.

15 квітня пропагандисти Кремля поширили фейк, що захист Малюка нібито оскаржив у Басманному суді Москви рішення про його заочний арешт.

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