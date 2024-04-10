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Глава СБУ Малюк став для Путіна ціллю №1. На нього також хочуть "повісити" теракт у "Крокус Сіті Хол" — джерела
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Глава СБУ Малюк став для Путіна ціллю №1. На нього також хочуть "повісити" теракт у "Крокус Сіті Хол" — джерела

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Василь Малюк
Голова СБУ Василь Малюк. Фото: Ковальчук Віктор/УНІАН

Росіяни хочуть "повісити" стрілянину в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" на голову Служби безпеки України Василя Малюка й оголосити його "головним терористом".

Про це Суспільному повідомили поінформовані джерела.

Як вказали співрозмовники, у Кремлі очільника СБУ визначили ціллю №1.

"Путін не може пробачити Службі два удари по Кримському мосту, особливо перший, який був "приурочений" до дня народження російського диктатора, а також атаки дронів Sea Baby на кораблі РФ", — зазначили у коментарі.

За даними джерел, ще однією больовою точкою, по якій вдало б'є СБУ, стали нафтопереробні заводи Росії. Також Служба безпеки успішно протидіє російській агентурі в середині української держави.

"Тож не виключено, що у закатованих таджиків, затриманих після теракту, "випадково" знайдуть ще й "візитки Малюка", — додали співрозмовники.

Раніше у російському МЗС звинуватили Україну в теракті у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" в Підмосков'ї та вимагали арештувати Малюка. В СБУ такі заяви РФ назвали нікчемними.

Що відомо про стрілянину в "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї

У Росії у Красногорську Московської області у концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" 22 березня 2024 року сталася стрілянина. У будівлі сталася пожежа, завалився дах.

На момент інциденту в залі могли перебувати 6 200 глядачів, повідомляє The Bell. Саме стільки людей вміщує концертний зал. За даними сайту RedKassa, усі квитки на концерт було продано.

Як розповіли у Слідчому комітеті РФ 23 березня, кількість загиблих внаслідок стрілянини у концертному залі "Крокус Сіті Хол" у Красногорську Московської області становить 133 людини.

У ГУР Міноборони заявили, що стрілянина у концертному залі "Крокус Сіті Хол" в Красногорську Московської області є свідомою провокацією російських спецслужб за вказівкою Путіна.

Міністерство закордонних справ України відкинуло звинувачення від російських чиновників, щодо причетності до стрілянини в концертному залі "Крокус сіті хол" в підмосковному Красногорську.

Відповідальність за інцидент взяли на себе бойовики "Ісламської держави".

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