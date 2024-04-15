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Удари по російських НПЗ необхідні для продовження тиску на Путіна — РНБО
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Удари по російських НПЗ необхідні для продовження тиску на Путіна — РНБО

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Олександр Литвиненко
Секретар РНБО Олександр Литвиненко. Служба зовнішньої розвідки України

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Литвиненко заявив, що удари по російських нафтопереробних заводах є частиною стратегії, мета якої полягає в здійсненні тиску на керівника Кремля Володимира Путіна.

Про це посадовець повідомив у інтерв'ю The Economist.

"По-перше, це обмежує його простір для маневру, а по-друге, допомагає переконати російське суспільство та еліти в тому, що продовження війни коштує дорожче, ніж її припинення", — зазначив Литвиненко.

Секретар РНБО підкреслив, що, на відміну від Росії, Україна не завдає ударів по цивільних об'єктах. Під атаки Сил оборони потрапляють лише військові кораблі й літаки, а також нафтова інфраструктура.

"Один удар по аеродрому може пошкодити 7, 10, 15 літаків. Кожен з них коштує понад 30 мільйонів доларів. Ми можемо зробити операцію менш ніж за 2 мільйони доларів. Це фантастично рентабельно", — додав посадовець.

22 березня США закликали Україну припинити атаки на енергетичну інфраструктуру Росії, попередивши, що удари можуть призвести до зростання світових цін на нафту й спровокувати дії у відповідь.

Віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина наголосила, що нафтопереробні заводи на території РФ є законними цілями з військового погляду.

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