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Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт та енергетику
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Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт та енергетику

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Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Президент Володимир Зеленський 15 квітня провів засідання Ставка верховного головнокомандувача, під час якого обговорили ситуацію на фронті та в енергетиці.

Про це політик повідомив у своєму Telegram-каналі.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача Збройних сил ЗСУ Олександра Сирського щодо обстановки на основних напрямках, оборонних потреб і майбутніх дій українських військових на полі бою.

Отримав також дані розвідок: Олега Іващенка від СЗР й Кирила Буданова від ГУР стосовно ймовірних задумів російських окупантів. Міністр оборони Рустем Умєров надав звіт про контракти на зброю, РЕБ і дрони.

Окрім цього, доповідали представники енергетичної галузі — Міненерго, "Енергоатом", "Укренерго", "Нафтогаз" — щодо зусиль, яких вони докладають для захисту систем, відновлення генерації, перепідключення споживачів.

Виступав і віцепрем'єр Олександр Кубраков стосовно захисту критичної інфраструктури, особливо у прифронтових та прикордонних регіонах.

"Очевидно, що фізичний захист не може повністю вберегти від ударів терористів деякі об'єкти. Це може зробити тільки достатньо ефективна ППО", — підкреслив Зеленський.

Глава держави висловив вдячність "тим друзям, які це розуміють і швидко відгукнулися на заклики підтримати український повітряний щит".

"Але інтенсивність російських атак потребує більшого єднання. Захистивши Ізраїль, вільний світ продемонстрував, що саме таке єднання не лише можливе, а й на сто відсотків ефективне", — наголосив президент.

Зеленський додав: "Рішучі дії союзників не допустили успіху терору та втрати інфраструктури й змусили агресора охолонути. Те ж саме можливе й у захисті України, яка, як і Ізраїль, не є членом НАТО. І для цього не потрібна активація 5 статті, достатньо лише політичної волі".

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