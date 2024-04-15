На тлі російських атак по енергетиці України диспетчерський центр компанії "Укренерго" закликав українців до щоденного ощадливого споживання електроенергії у період з 19:00 до 22:00.

Про це йдеться у повідомленні "Укренерго".

"Обсяг пошкоджень енергооб’єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий. Через це всі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції "Укренерго" працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів", — йдеться у повідомленні.

При цьому у компанії підкреслили, що енергетики одночасно працюють над двома завданнями: ліквідацією наслідків масованих ракетних та дронових ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону.

"Але навіть в цій складній ситуації не можна знехтувати ремонтною кампанією, під час якої електростанції готують своє обладнання до наступного опалювального періоду. Для ремонту частину обладнання треба зупиняти, що зменшує можливості електростанцій виробляти електроенергію", — пояснили там.

В "Укренерго" також додали, що енергосистема працює безпечно тільки якщо в ній зберігається рівновага між споживанням та виробництвом. Тобто коли споживання зростає, а збільшити відповідно виробництво можливості немає, енергетики змушені вдаватись до обмежень, бо інакше обладнанню загрожують технологічні пошкодження.

"Наші диспетчери роблять все можливе, щоб в цих складних умовах підтримувати баланс в енергосистемі. Але найбільш ефективний засіб – якщо споживачі самі свідомо зменшать обсяг споживання електроенергії. Особливо велика потреба в ощадливому споживанні є в години добового максимуму – з 19:00 до 22:00. Тож просимо вас уважно поставитися до наших застережень", — наголосили у компанії.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.