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У будівлі Європарламенту відкрилася виставка про внутрішньо переміщених українців
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У будівлі Європарламенту відкрилася виставка про внутрішньо переміщених українців

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У будівлі Європарламенту відкрилася виставка про внутрішньо переміщених українців
У будівлі Європарламенту відкрилася виставка про внутрішньо переміщених українців. Фото: UNFPA

У будівлі Європейського парламенту в Брюсселі проходить виставка, що розповідає історії дев'ятьох людей з півдня та сходу України, які залишали власні домівки під обстрілами, пройшли перевірки та знущання окупантів, а дехто навіть полон і тортури, аби врятувати своє життя.

Про це Суспільному повідомили в Фонді Організації Об'єднаних Націй у галузі народонаселення в Україні.

Історії героїв доповнені світлинами найцінніших речей, які їм вдалося взяти вдома перед евакуацією: шапка та шарф, сплетені у тимчасово окупованому рідному місті, прикраса, що окупанти майже знищили на блокпості, записка від найближчої подруги, яка залишилася на ТОТ, та інші.

За даними управління Верховного комісара ООН у справах біженців, понад 3,7 мільйона людей в Україні втратили рідний дім через повномасштабне вторгнення РФ і були змушені розпочинати життя в новому місці з нуля.

"Для нас важливо представити виставку "(Не)помітні історії" у Брюсселі, європейській столиці, щоб донести світу інформацію, через які жахіття змушені проходити внутрішньо переміщені особи в Україні. Нам відомо про сотні випадків сексуального насильства, зумовленого війною, полон, депортацію, знущання окупантів, через які проходять українці та надзвичайно потребують відновлення свого ментального і фізичного здоров'я", — зазначив представник UNFPA Массімо Діана.

Виставка триватиме до 25 квітня включно. Відвідати її можна за адресою: Брюссель, Площа Люксембург (Place du Luxembourg), Station Europe, Ukrainian Civil Society Hub.

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