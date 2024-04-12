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МЗС готує стратегію щодо українців за кордоном — Кулеба
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МЗС готує стратегію щодо українців за кордоном — Кулеба

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Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. AP

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що зовнішньополітичне відомство готує стратегію, яка стосуватиметься українців за кордоном.

Про це глава МЗС повідомив під час Форуму дипломатії воєнного часу, передає кореспондентка Суспільного.

У ході виступу Кулеба озвучив чотири інші пріоритети:

  • ППО (Patriot та SAMR-T);
  • Формула миру й саміт у Швейцарії;
  • Євросоюз та НАТО;
  • Латинська Америка.

"Ну і п'яте — нова політика щодо українців за кордоном. Це почало вигулькувати в моїй голові ще у 2021 році, але після (початку) війни стало очевидно, якщо ми не змінимо свою політику щодо українців за кордоном, асиміляція відбудеться надзвичайно швидко", — зазначив міністр.

Глава МЗС не вірить у те, що більшість з тих громадян України, які виїхали, повернуться, водночас вважає, що з ними потрібно працювати, аби вони залишилися українцями.

"І тут від множинного громадянства, яке вже перетворилося на хрестовий похід за множинним громадянством, але я впевнений, що ми переможемо у цій битві, до цифровізації консульських послуг, ефективнішого фінансування громад і різних програм спільно з ними, нам потрібна нова комплексна політика щодо українців за кордоном", — підкреслив Кулеба.

Міністр також розповів: "Президент ставив таке завдання, ми підготували напрацювання — доктринальні, концептуальні — програму, стратегію, ми проговоримо її з іншими органами влади, бо це комплексне завдання".

"Будемо презентувати її президенту, тому що він приділяє дуже важливу увагу українцям, які перебувають за кордоном", — додав глава МЗС.

Ця стратегія не лише про повернення — заступниця міністра

Як розповіла Суспільному заступниця міністра закордонних справ Ірина Боровець, стратегія перебуває на стадії проєкту. Проєкт готовий на рівні МЗС, і тепер завдання міністра — погодити цей проєкт з президентом України та з іншими органами виконавчої влади, тому що стратегія охоплює ширший пласт, ніж відносини МЗС з українцями за кордоном.

За словами Боровець, стратегія не лише про повернення.

“Ця стратегія не лише про повернення. Це стратегія взаємодії із українською всесвітньою спільнотою. Якраз оця українська всесвітня спільнота — це той взагалі новий погляд на українців за кордоном, який ми намагаємося у цій стратегії пояснити. Чому так? Тому що війна з її катастрофічними наслідками і вимушеним переселенням мільйонів українців за кордон, змусила нас замислитися, а хто ж ці українці за кордоном?” — сказала заступниця міністра.

За її словами, тепер це не лише стара діаспора, а і тимчасові переселенці. Йдеться про те, що їх поєднує, як тепер спілкуватися з цими різними групами з точки зору держави. У них є різні інтереси, зазначила посадовиця.

“Хтось хоче повернутися, когось ми хочемо повернути. Хтось абсолютно легітимно там уже давно живе з паспортом іншої країни, але може бути нашим адвокатом. Тобто ця стратегія — я не можу відкривати зараз усі принципові моменти цієї стратегії — це новий погляд на відносини України з українцями за кордоном, в якому б статусі вони зараз там не були”, — розповіла Боровець.

Представниця МЗС зазначила, що у новій стратегії можна буде побачити нові назви для категорій українців, які відомство пропонуємо застосовувати, щоби не було плутанини.

Відповідаючи на запитання, чи є стратегії щось про множинне громадянство, заступниця міністра сказала, що там є обов'язкова згадка. Бо, за її словами, множинне громадянство, звісно, пов'язане, але це той один з аспектів, який врахований у цій стратегії і, відповідно, допомагає розширити погляд на те, хто ж такі українці за кордоном.

“Ви можете мати паспорт іншої держави, але все рівно Україна як держава буде піклуватися про вас, буде давати вам зрозуміти.. Умовно: Україна там, де українці — так каже наш міністр Кулеба, і стратегія якраз про це. Тому що нас уже менше в самій Україні, тож ми цінуємо будь-якого українця за кордоном — має він паспорт чи ні. Але множинне громадянство, я гадаю, вирішить це питання”, — розповіла Боровець.

Підсумовуючи, вона пояснила, що ця стратегія не може бути лишень про повернення, вона більш коплексна. Але, за її словами, звісно повернення є метою держави.

“Ми хочемо, звісно, повернення українців, ми розуміємо, що нині немає, можливо, безпекових причин повертатися або дуже складно з точки зору працевлаштування — це все помічено в стратегії такою собі галочкою. Але ми там говоримо про більш комплексні речі, аніж лише повернення”, — сказала Боровець.

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