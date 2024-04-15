Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Глава держави Володимир Зеленський 15 квітня призначив нового заступника керівника Офісу президента України.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті ОП.

Посаду тепер обійматиме Микола Точицький, мовиться в указі №230/2024.

12 квітня уряд звільнив першого заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького і призначив на його місце Андрія Сибігу, який до цього був заступником керівника Офісу президента.

Напередодні джерела Суспільного в ОП повідомляли, що заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга стане першим заступником глави МЗС, а його місце займе Микола Точицький.

Що відомо про Миколу Точицького

Згідно з даними, які оприлюднені на офіційному сайті Міністерства закордонних справ, Микола Точицький у 1993 закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Філолог, перекладач французької та англійської мов".

У 1995 році отримав фах юриста-міжнародника в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету імені Тарас Шевченка, а у 1999 році здобув освіту в Женевському центрі політики безпеки.

Посаду заступника міністра закордонних справ обійняв у вересні 2021 року.

До цього працював послом у Люксембурзі (2017-2021 роки) та Бельгії (2016-2021 роки). Також з 2010 по 2016 рік Микола Точицький був постійним представником України при Раді Європи.