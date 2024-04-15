НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Зеленський призначив Єрмаку нового заступника
ЗеленськийОПУПодіїПолітика

Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський. ОПУ

Глава держави Володимир Зеленський 15 квітня призначив нового заступника керівника Офісу президента України.

Відповідну інформацію оприлюднили на сайті ОП.

Посаду тепер обійматиме Микола Точицький, мовиться в указі №230/2024.

12 квітня уряд звільнив першого заступника міністра закордонних справ Миколу Точицького і призначив на його місце Андрія Сибігу, який до цього був заступником керівника Офісу президента.

Напередодні джерела Суспільного в ОП повідомляли, що заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга стане першим заступником глави МЗС, а його місце займе Микола Точицький.

Що відомо про Миколу Точицького

Згідно з даними, які оприлюднені на офіційному сайті Міністерства закордонних справ, Микола Точицький у 1993 закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю "Філолог, перекладач французької та англійської мов".

У 1995 році отримав фах юриста-міжнародника в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету імені Тарас Шевченка, а у 1999 році здобув освіту в Женевському центрі політики безпеки.

Посаду заступника міністра закордонних справ обійняв у вересні 2021 року.

До цього працював послом у Люксембурзі (2017-2021 роки) та Бельгії (2016-2021 роки). Також з 2010 по 2016 рік Микола Точицький був постійним представником України при Раді Європи.

Топ дня
Володимир Зеленський
Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт та енергетику Важливо
Долар, гривня, курс валют
НБУ підвищив офіційні курси долара і євро
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Наслідки атаки БПЛА на НПЗ в Рязанській області РФ 13 березня 2024
Юрком ПАРЄ назвав російські НПЗ легітимною ціллю для ЗСУ — Гончаренко
Маляр вибачилася перед депутаткою Совсун, яку довела до сліз
Маляр вибачилася перед депутаткою Совсун, яку довела до сліз в ефірі "Нового відліку" на Суспільному

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Зеленський
Росія досі має доступ до компонентів для ракет, якими атакує Україну — Зеленський
Зеленський
Зеленський про атаку Ірану проти Ізраїлю: "Ми в Україні добре знаємо, що це таке"
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зеленський: "Є дуже хороший результат у нашої міжнародної роботи"
Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу України
Зеленський привітав працівників та працівниць оборонно-промислового комплексу України
На початок