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Заступника Кулеби Точицького звільнили та призначили на його місце Сибігу
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Заступника Кулеби Точицького звільнили та призначили на його місце Сибігу

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МЗС України
МЗС України. УНІАН

Уряд звільнив Миколу Точицького з посади першого заступника міністра закордонних справ України та призначив на його місце Андрія Сибігу, який до цього був заступником голови Офісу президента.

Указ про звільнення Сибіги з посади заступника керівника Офісу президента України оприлюднений на сайті глави держави.

Указ датований 12 квітня.

Заступника Кулеби Точицького звільнили та призначили на його місце Сибігу
На сайті ОПУ з'явився указ про звільнення Сибіги з посади заступника Єрмака. Сайт ОПУ

Раніше про кадрові зміни у Telegram повідомив постійний представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.

Напередодні джерела Суспільного в ОП повідомляли, що заступник керівника Офісу президента Андрія Єрмака Андрій Сибіга стане першим заступником міністра закордонних справ, а на його місце призначать Миколу Точицького — чинного заступника міністра.

За словами нардепа від партії "Європейська солідарність" Олексія Гончаренка указ Зеленського про призначення Точицького заступником керівника Офісу президента з'явиться найближчим часом.

Що відомо про Миколу Точицького

Згідно з даними, які оприлюднені на офіційному сайті МЗС України, Микола Точицький у 1993 закінчив Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка за спеціальністю "Філолог, перекладач французької та англійської мов". У 1995 році отримав фах юриста-міжнародника в Інституті міжнародних відносин Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, а в 1999 році здобув освіту у Женевському центрі політики безпеки. Посаду заступника міністра закордонних справ України обійняв у вересні 2021 року. До цього працював на посадах посла у Люксембурзі (2017-2021) та Бельгії (2016-2021). Також Точицький з 2010 по 2016 рік був постійним представником України при Раді Європи.

Що відомо про Андрія Сибігу

Андрій Сибіга закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка за спеціальностями "Правознавство" та "Міжнародні відносини", йдеться на сайті Офісу президента. Заступником керівника ОП Сибігу призначили 31 травня 2021 року. До цього він був послом України у Туреччині (2016-2021), а з 2012-го по 2016 рік – в.о. директора, директор Департаменту консульської служби МЗС України. Сибіга має орден "За заслуги III ступеня (2020 рік), та почесну грамоту Кабінету міністрів України (2011 рік).

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