Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО і призначив нового

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Соловйова з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) і призначив на його місце Андрія Кононенка.

Про це свідчать укази на сайті президента.

Указом №228/2024 від 15 квітня президент звільнив Соловйова Олексія Станіславовича "з посади заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України".

Згідно з указом №229/2024, на посаду заступника секретаря РНБО Зеленський призначив Андрія Кононенка.

Крім того, Зеленський указ №227/2024 від 15 квітня звільнив із посади заступника начальника УДО Тараса Гребеннікова.

26 березня Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки й оборони. Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, який раніше очолював Службу зовнішньої розвідки. Зібрали, ще про нього відомо.