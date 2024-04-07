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У РФ в Орську після повторного прориву греблі зупинився нафтопереробний завод
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У РФ в Орську після повторного прориву греблі зупинився нафтопереробний завод

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У РФ в Орську після повторного прориву греблі зупинився нафтопереробний завод
У Росії нафтопереробний завод “Орськнафтооргсинтез” призупинив роботу у місті Орськ після повторного прориву греблі на річці Урал . ТГ-канал нафтопереробного заводу “Орськнафтооргсинтез”

У Росії в Орську нафтопереробний завод “Орськнафтооргсинтез” призупинив роботу після повторного прориву греблі на річці Урал.

Про це йдеться у заяві підприємства у Телеграм-каналі.

“У зв’язку з аномальною повінню, задля уникнення екологічних ризиків та з метою дотримання техніки безпеки, пов’язаної, насамперед, з безпекою праці на виробництві, роботу Орського нафтопереробного заводу тимчасово призупинено”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що весь адміністративний, ремонтний та технологічний персонал, а також працівники підрядних організацій продовжують працювати у штатному режимі.

5 квітня в російському місті Орськ Оренбурської області РФ прорвало греблю на річці Урал. Мешканців найближчих районів евакуювали. Після прориву греблі екстрені служби під час патрулювання підтопленого району виявили тіла трьох загиблих. 6 квітня в Орську стався повторний прорив греблі на річці Урал.

Як пишуть місцеві російські медіа, перед проривом у регіоні через повені зробили найбільше скидання води з Іриклінського водосховища. Мер Орська Василь Козупіца запевняв, що гребля витримає скидання. Проте вода досить швидко підтопила територію міста.

Орськ — друге за величиною місто Оренбурзької області РФ із населенням близько 200 тисяч людей.

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