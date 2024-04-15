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На Харківщині застосовуються графіки відключень світла — Міненерго
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На Харківщині застосовуються графіки відключень світла — Міненерго

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Електроенергія, світло
Лінія електропередач. УНІАН

Станом на ранок 15 квітня українська енергосистема працює стабільно та збалансовано. Водночас минулої доби через мережеві обмеження на лініях оператора системи передачі застосовувалися графіки відключень світла у Харківській області, обмеження діють і сьогодні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві додали, що через сонячну погоду та відповідно активний виробіток електроенергії СЕС оператор системи передачі обмежував виробництво електроенергії з ВДЕ.

Наслідки обстрілів

Сьогодні вранці під час виконання робіт автомобіль бригади АТ "Чернігівобленерго" наїхав на вибуховий пристрій. Два електромонтери отримали поранення. На місце викликано поліцію, обставини з'ясовуються.

Стан мереж

На Миколаївщині через технічні причини відключалось обладнання на високовольтній підстанції, внаслідок чого знеструмлювались побутові споживачі. Наразі їх заживлено.

На Чернігівщині Через відключення високовольтної повітряної лінії знеструмилась підстанція. Без електроенергії залишились побутові споживачі та промисловість. Усіх заживлено.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС незначною мірою знизився і становить 15,47 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції. Усі блоки тимчасово окупованої станції перебувають у стані "холодний зупин".

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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