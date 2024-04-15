Генерал Шведюк став командувачем військ оперативного командування "Захід"

Командувачем військ оперативного командування "Захід" став бригадний генерал Володимир Шведюк.

Про це він повідомив на сторінці ОК "Захід" у Фейсбуці.

“Шановні офіцери, сержанти, солдати! Відсьогодні, маю за честь очолити, без перебільшень, одне із найпотужніших військових з’єднань Збройних Сил України”, — написав Шведюк.

Він також подякував за довіру командуванню, відзначивши, що йдеться про великі виклики та завдання, які потребують кропіткої роботи, відданості та професіоналізму.

“Ядро оперативного командування “Захід” — велика кількість досвідчених офіцерів, готових долати будь-які труднощі. І я вірю, що ваш потенціал як команди досягне ще більших успіхів”, — наголосив командувач.

Шведюк додав, що прагне до того, щоб командування стало зразком військової досконалості та тактичної майстерності.

Із серпня 2021 року оперативне командування "Захід" очолював Сергій Літвінов.

Володимир Шведюк брав безпосередню участь в антитерористичній операції на сході України. У 2018–2019 роках — командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади.

24 лютого 2022 року зустрів на посаді заступника командувача Сил територіальної оборони. З березня 2022-го став командувачем штабу одного з угруповань військ на східному напрямку.

Оперативне командування “Захід” — оперативне об'єднання Сухопутних військ Збройних Сил України у західній частині України на території 8 областей. Територія відповідальності: Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька та Чернівецька області.