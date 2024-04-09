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Екскомандувачку Медсил ЗСУ зняли з військового обліку за рішенням ВЛК — "УП"
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Екскомандувачку Медсил ЗСУ зняли з військового обліку за рішенням ВЛК — "УП"

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Тетяна Остащенко
Колишня командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко. Фото: Kirill Chubotin/Ukrinform/Future Publishing/Getty Images

Колишня командувачка Медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко звільнилася зі служби за станом здоров'я та була знята з військового обліку.

Про це повідомили в МО у відповідь на запит "Української правди".

"Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медслужби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров'я", — мовиться у відповіді.

Як зазначили у відомстві, підставою для звільнення стало видане ВЛК свідоцтво про хворобу Остащенко з висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку.

В "УП" вказали, що дата звільнення свідчить, що Остащенко пішла з армії через два місяці після відставки з посади командувачки Медсил ЗСУ.

Кадрові зміни в командуванні Медичних сил ЗСУ

19 листопада президент Володимир Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ. Замість Тетяни Остащенко на посаду було призначено Анатолія Казмірчука.

Того ж дня міністр оборони Рустем Умєров пояснив, чому зробив подання президенту щодо заміни командувача Медичних сил ЗСУ.

"Вважаю, що причини такого кроку очевидні для всіх, хто б'ється у лавах Сил оборони, та усіх, хто допомагає. Відповідна проблематика обговорювалась багато разів. Настав час вирішувати проблеми медичного забезпечення наших воїнів", — поінформував посадовець.

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