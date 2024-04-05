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Новим заступником командувача Нацгвардії призначено генерал-лейтенанта Гордійчука
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Новим заступником командувача Нацгвардії призначено генерал-лейтенанта Гордійчука

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Заступник командувача Нацгвардії Гордійчук
Генерал-лейтенант Володимир Гордійчук, 2019 рік. Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Президент Зеленський призначив генерал-лейтенанта Володимира Гордійчука новим заступником командувача Нацгвардії.

Про це йдеться в указі №220/2024 від 5 квітня 2024 року.

"Призначити Гордійчука Володимира Івановича заступником командувача Національної гвардії України", — йдеться в документі.
Новим заступником командувача Нацгвардії призначено генерал-лейтенанта Гордійчука
Указ президента України №220/2024 від 5 квітня 2024 року. Фото: Скриншот/Офіс президента України

Що відомо про Гордійчука

Володимир Гордійчук народився 15 листопада 1975 року на Житомирщині. У 1996 році закінчив Київський інститут Військово-Повітряних Сил України. У 2002 році був командиром батальйону 31 бригади імені генерал-майора О. Радієвського у Дніпрі. У 2012 році закінчив магістратуру Академії внутрішніх військ МВС України.

З листопада 2014 року до березня 2016 року проходив службу на посаді першого заступника начальника Східного територіального управління – начальника штабу.

У 2014-2016 роках Гордійчук обіймав посаду начальника штабу — першого заступника начальника Східного територіального управління. 30 березня 2016 року був призначений на посаду начальника Західного територіального управління Нацгвардії.

12 жовтня 2018 року йому надали військове звання генерал-лейтенанта. З 2 жовтня 2019 року він працював керівником Центрального територіального управління Нацгвардії.

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