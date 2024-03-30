Байден переміг на праймеріз у Північній Дакоті

Президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії у Північній Дакоті. Він отримав підтримку 92,4% виборців, які брали участь у голосуванні.

Про це пише Associated Press.

Як відзначає видання, результати опубліковані на сайті місцевого відділення Демократичної партії. Голосування відбулося переважно поштою. Партія розповсюджувала бюлетені у лютому серед виборців, які попросили про це. У бюлетенях було вісім прізвищ.

Відомо, що колишній американський президент Дональд Трамп переміг у праймеріз Республіканської партії у Північній Дакоті 4 березня. Він одержав голоси всіх 29 делегатів.

Джо Байден та Дональд Трамп уже гарантували собі номінацію на участь у виборах президента. Вибори президента США відбудуться 5 листопада.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.