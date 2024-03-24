Байден і Трамп перемогли на праймеріз у штаті Луїзіана

Чинний президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії на вибори глави держави у штаті Луїзіана. Водночас колишній президент США Дональд Трамп переміг у цьому ж штаті на праймеріз Республіканської партії.

Про це повідомляє NBC News.

За прогнозом NBC News, Трамп отримає в Луїзіані 90,1% голосів, а Байден — 86%.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.