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Байден і Трамп перемогли на праймеріз у штаті Луїзіана
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Байден і Трамп перемогли на праймеріз у штаті Луїзіана

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Джо Байден та Дональд Трамп
Президент США Джо Байден та колишній глава держави Дональд Трамп. Фото: AP

Чинний президент США Джо Байден переміг на праймеріз Демократичної партії на вибори глави держави у штаті Луїзіана. Водночас колишній президент США Дональд Трамп переміг у цьому ж штаті на праймеріз Республіканської партії.

Про це повідомляє NBC News.

За прогнозом NBC News, Трамп отримає в Луїзіані 90,1% голосів, а Байден — 86%.

Президентські вибори у США 2024 року

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада. Поки все виглядає так, що основні конкуренти, як і у 2020 році, — Джо Байден та Дональд Трамп. Якщо, звісно, останньому не заборонять балотуватися.

Як свідчать результати грудневого опитування газети NYT та Сієнського коледжу, в політиків майже однакові відсотки підтримки. Але важливо те, що Трамп випереджає Байдена у п'яти з шести ключових штатів.

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